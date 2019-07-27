الحصبة تهاجم إيطاليا بعد الولايات المتحدة.. 1334 إصابة

سجَّلت إيطاليا خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني وحتى 30 يونيو/حزيران ألفاً و334 حالة إصابة بالحصبة منها 214 حالة خلال شهر يونيو/حزيران فقط.

وأشار تقرير شهري صادر عن إدارة الأمراض المعدية في المعهد العالي الإيطالي للصحة إلى تسجيل 142 حالة إصابة بالحصبة لدى الأطفال دون 5 سنوات.

وفي بداية شهر يوليو/حزيران أعلن معهد البحوث الصحية المحلي في نيوزيلندا، تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بمرض الحصبة دون ظهور بوادر على تراجع حدة تفشي المرض.

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وقالت صحيفة "نيوزيلندا هيرالد" اليومية: إن بيانات المراقبة لدى مركز العلوم والبحوث البيئية سجلت أن هناك 260 حالة إصابة مؤكدة بالحصبة حتى الآن هذا العام.

ومنذ مطلع 2019، بلغ عدد المصابين بالحصبة في الولايات المتحدة الأمريكية 971 شخصاً، وفق المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، وهو عدد قياسي منذ عام 1992 حيث سجلت 963 إصابة طوال السنة.

وانتشار المرض يعود إلى مسافرين غير ملقحين أو غير ملقحين بشكل كافٍ أصيبوا في الخارج ونقلوا العدوى إلى الولايات المتحدة، وهذا ما حدث منذ 2018 في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة مع سلالات فيروسية مصدرها الفلبين وإسرائيل وأوكرانيا.

وبدأت الأزمة رسمياً في نيويورك في 30 سبتمبر/أيلول 2018، وفي منطقة روكلاند المجاورة في أكتوبر/تشرين الأول، وفي حال استمرت لـ4 أشهر إضافية لا يمكن اعتبار الولايات المتحدة بلداً "خالياً" من هذا المرض.

ورغم التلقيح الإلزامي الذي أعلنه رئيس بلدية نيويورك مطلع أبريل/نيسان سجلت في المدينة 173 إصابة في أبريل/نيسان و60 في مايو/أيار.