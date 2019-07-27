"الصحة العالمية" تكذب شركات التبغ: السجائر الإلكترونية لا تمنع السرطان

حثت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، المدخنين والحكومات على عدم الوثوق بمزاعم شركات السجائر، بأن السجائر الإلكترونية وأجهزة تسخين التبغ تساعد في مكافحة السرطان.

وقال تقرير منظمة الصحة العالمية السابع حول وباء التبغ العالمي: إن منع تدخلات هذه الصناعة أمر بالغ الأهمية؛ للحد من الضرر الناجم عن استهلاك التبغ.

وذكر التقرير: "تتمتع صناعة التبغ بتاريخ طويل من المعارضة المنظمة والعدائية والمتواصلة والمزودة بالموارد الكافية ضد إجراءات مكافحة التبغ".

وأضاف: "على الرغم من أن بعض الاستراتيجيات معلنة وبعضها الآخر سري فكلها تهدف إلى إضعاف جهود مكافحة التبغ".

وقال التقرير: إن الصناعة كانت تحاول كسب الاحترام من خلال رسائل يشوبها التلاعب، مثل الزعم بأن منتجاتها تأتي ضمن استراتيجية "الحد من الضرر"، على الرغم من أن السجائر لا تزال تمثل 97% من سوق التبغ العالمي.





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وقال مدير برنامج وحدة مكافحة التبغ بمنظمة الصحة العالمية، فيناياك براساد، للصحفيين: إن تطوير منتجات جديدة يهدف فقط إلى توسيع أسواق شركات التبغ، وقال: "لا يوجد فرق بين السجائر وأجهزة تسخين التبغ إلا من حيث التعرض بشكل أقل، والدخان غير مرئي".

ويجري الترويج للسجائر الإلكترونية، التي تحتوي على نيكوتين بدون تبغ، كوسيلة للإقلاع عن التدخين، لكن براساد يضيف أنه لا يوجد دليل يبرر هذا الادعاء، فيما أظهرت أدلة من الولايات المتحدة أنها زادت من انتشار التدخين بين الشباب.

وأكدت المنظمة أن تقدما أحرز في خفض عدد المدخنين وفي استهلاك التبغ، لكن الحكومات في حاجة لبذل مزيد من الجهد لمساعدة 1.1 مليار مدخن في العالم على الإقلاع عن التدخين.

وأضافت المنظمة، في تقرير، أن نسبة استخدام التبغ انخفضت في أغلب الدول لكن الزيادة السكانية تعني أن عدد من يدخنون لا يزال مرتفعا، ونحو 80% من مدخني العالم يعيشون في دول فقيرة أو متوسطة الدخل.

وتشير أحدث بيانات المنظمة أن التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 7 ملايين شخص في العالم سنويا.

ولفت التقرير إلى أن الكثير من الدول لم يطبق بعد سياسات مناسبة، وحثت المنظمة الحكومات على بذل مزيد من الجهد لتطبيق إجراءات مناهضة للتدخين مثل تقديم خدمات بالمجان لمن يريدون الإقلاع، وحماية الناس من دخان التبغ، وطبع تحذيرات قوية من مخاطر التدخين، وفرض ضرائب أعلى على السجائر وحظر الإعلان عنها.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "الإقلاع عن التدخين هو أحد أفضل الأشياء التي يمكن لأي شخص أن يفعلها للحفاظ على صحته"، وأضاف أن الحكومات التي طبقت سياسات مناهضة للتدخين مثل رفع الضريبة على السجائر وحظر الإعلانات عن التبغ، تقدم "أدوات عملية تساعد بها الناس على الإقلاع عن تلك العادة بما يضيف أعواما لحياتهم".