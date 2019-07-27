شكرا لقرائتكم خبر عن لو بنتك فى سن المراهقة.. 3 مشاكل جلدية هتتعرض لها متقلقيش وتابعى مع الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى كل مرحلة عمرية يتعرض الجسم لتغيرات هرمونية وفسيولوجية تؤثر على صحة الجسم والبشرة، وتعتبر فترة المراهقة من أبرز هذه المراحل، حيث يتعرض المراهقون لمشاكل جلدية عديدة وتستمر معهم لفترات طويلة مما تؤثر على حالتهم النفسية ولكن يجب التعامل معها بحذر والمتابعة مع الطبيب. وحسب ما ذكره موقع medicinenet فإن أبرز الأمراض الجلدية التى يتعرض لها المراهقون هى:

هو من أبرز المشاكل الجلدية التى يتعرض لها المراهقون، وهو عبارة عن حبوب منتشرة على البشرة بها صديد أصفر أو أبيض، وينصح بالمتابعة مع الطبيب لمنع حدوث البقع بعد إزالة الحبوب مع الاهتمام بغسل البشرة بالمياه جيدا وعدم ملامسة الحبوب، وتجنب وضع مستحضرات التجميل على البشرة إثناء إصابتها به.



حب الشباب

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فى فترة المراهقة تزداد دهون البشرة مما يؤثر على نضارتها وصحتها، وهنا ينصح بالإكثار من شرب المياه مع تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على البشرة، ومنها الخضرلوات والفواكه، وتجنب الأطعمة الدسمة.



البشرة

يعتبر الهربس من الأمراض الشائعة بين المراهقين، مما يسبب ظهور بعض القرح والالتهابات على الشفايف، وهنا ينصح بزيارة الطبيب والمتابعة الجيدة منعا لحدوث أى مضاعفات.