مفاجأة صادمة بملياري دولار في تعويضات زوجين أصيبا بالسرطان

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وكالة الأنباء الألمانيةالجمعة 2019/7/26 05:20 م بتوقيت أبوظبي
قاضٍ أمريكي يخفض التعويضات لزوجين أصيبا بالسرطان بسبب مبيد أعشاب
فجرت قاضية أمريكية في كاليفورنيا، الخميس، مفاجأة صادمة عند إصدار حكم بالتعويض لصالح زوجين أصيبا بالسرطان بسبب استخدامهما أحد مبيدات الأعشاب الضارة.
وقلصت القاضية وينيفريد سميث إجمالي التعويض لكل من ألفا وألبرتا بيليود اللذين يقولان: "إن مادة جليفوسات التي توجد في مبيد الأعشاب الضارة "راوند آب" تسببت بإصابتهما بما يعرف بـ"سرطان الغدد الليمفاوية من نوع غير الهودكين" من ملياري دولار إلى86.7 مليون دولار".
ولم يعد يترتب على "مونسانتو" سوى 6.1 مليون دولار لحساب بيليود، في مقابل 18 سابقاً، كتعويض عن نفقاته الصحية وخسائره الاقتصادية والأذى المعنوي اللاحق به، و11 مليون دولار لزوجته في مقابل 36.9 مليون في الحكم.
ورفضت القاضية منح المجموعة الأمريكية الحق في محاكمة جديدة، معتبرة أن اللجنة القضائية في أوكلاند "وجدت أدلة" في حكمها تؤكد أن "المبيد تسبب بإصابة الزوجين بيليود بالسرطان".
وذكرت شركة "باير"، وهي شركة أدوية عملاقة ألمانية، تملك شركة "مونسانتو" المالكة للمبيد، أن القرار يمثل "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لكنها أضافت أن الشركة لا تزال تعتقد أن القرار والتعويضات عن الأضرار غير مدعومين بالأدلة في المحاكمة.
وتواجه الشركة أكثر من 13400 دعوى قضائية في الولايات المتحدة بشأن مخاطر مزعومة بالإصابة بالسرطان من مبيد الأعشاب الضارة "راوند آب" بعد شراء شركة "مونسانتو" في اتفاق تم الانتهاء منه العام الماضي.
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