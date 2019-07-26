شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكر.. فواكه يمكن تناولها بأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المهم لمريض السكر أن يتحكم فى مستويات الجلوكوز بالدم بجميع الأوقات، مما يعنى أنه يجب النظر في مؤشر نسبة السكر الخاص بأنواع الطعام.

يمكن لمريض السكر وفقا لتقرير موقع "diabetes" تناول بعض أنواع الفاكهة ولكن الأهم أن تكون ذات مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض (من 55 أو أقل) هى خيار آمن لمرضى السكر لأنها تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل أفضل.

أفضل الفواكه لمرضى السكر الفراولة والتوت الفراولة والتوت

يمكن تناول ما يقرب من 250 جراما من الفراولة بشكل آمن، بالإضافة إلى التوت بجميع أنواعه، حيث إنها تحتوى على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة، فهى تساعد على الشبع لفترة أطول، وستظل مستويات السكر في دمك ثابتة.

Advertisements

التفاح

التفاح هو الفاكهة المثالية لمرضى السكر، فهى منخفضة السكريات، مما يجعلها تنظم مستويات السكر في الدم وتحسن وظائف الأمعاء، وكذلك لها تأثير مضاد للالتهابات قد يساعد مرضى السكري على التعافي من الالتهابات بشكل أسرع.

الخوخ

الخوخ أيضا يحتوى على نسب منخفضة من السكر، كما أنه مليء بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، خاصة فيتامين (ج) المعزز للمناعة.

البرتقال

يحتوى على مستويات عالية من الألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على إبقاء مستويات السكر في الدم تحت السيطرة ويخفض مستويات الكولسترول فى الدم، أيضا فهو غني بالفيتامينات المعقدة بفيتامين (أ) و(ب).

البرقوق

يحتوي البرقوق على نفس كمية مضادات الأكسدة الموجودة في العنب البري، بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد والفلورايد والبوتاسيوم والفيتامينات A و C و E.