شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأشخاص الذين يعانون الأرق وعدم النوم يتناولون وجبات سريعة أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد العلماء أن الأشخاص الذين لا يعتادون على النوم يتناولون أكثر من 50 سعرا حراريا إضافيا فى وجبة الإفطار.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقاس البحث كمية الطعام التي يستهلكها ثلاثة عشر طالبًا، نصفهم يعانون من الأرق فى الصباح.

ويتوقع الخبراء من أولئك الذين يعانون من أعراض الأرق أن يأكلوا معظم البوفيه الذى وضعوه، والذي يشمل الكرواسون، شوكولاتة والبسكويت.

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ومع ذلك وجد العلماء أن الذين ينامون جيدا كل يوم فقط يعانون من زيادة الوزن ويأكلون أكثر بعد الحرمان من النوم.

وقام باحثون من جامعة سابينزا في روما بتوظيف 32 طالبًا للمشاركة في الدراسة التي نشرت في مجلة علم النفس.

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين ينامون جيداً كان لديهم مؤشر كتلة الجسم جيد، والذين حرموا من النوم تناولوا المزيد من الطعام، فى حين أن أولئك الذين لم يناموا بشكل جيد لم يفعلوا ذلك.

وقال الباحثون إن النتائج تشير إلى أن خيارات الطعام لا تتأثر بليلة نوم واحدة فقط، ولكن العادات التي تشكلت طوال العمر.

ويُظهر البحث أن قلة النوم بانتظام تعرضك لخطر الإصابة بأمراض طبية خطيرة، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والسكر.