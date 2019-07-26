شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من ارتفاع ضغط الدم.. ماذا يجب أن تفعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع ضغط الدم يشكل خطورة على صحة الشخص، لأنه يسبب إرهاق القلب، كما أنه يساهم في تصلب الشرايين.

يعتمد علاج ارتفاع ضغط الدم على شدة الحالة، فقد يشمل العلاج تغير نمط الحياة والتغيرات الغذائية، والإقلاع عن التدخين، وإدارة الإجهاد والعلاج بالعقاقير.

Advertisements

للتحكم في ارتفاع ضغط الدم يوصي الأطباء عمومًا باتباع نظام غذائي صحي يحتوى على نسبة منخفضة من الدهون والصوديوم والكولسترول، والذي يركز على الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه.

يوصى الأطباء أيضا وفقا لموقع "WebMD" عادة أيضًا بتجنب استهلاك الكحول أو الحد من تناول الكحوليات، بالإضافة إلى ممارسة النشاط البدني والحفاظ على الوزن الموصى به أثناء الإقلاع عن التدخين وتعلم التعامل مع الإجهاد.

تُعرّف المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم بأنها تحتوي على ضغط دم يتراوح بين 140 و159 ملليمتر من الزئبق يزيد حجمه على 90 إلى 99 ملليمتر من الزئبق، بينما يتم تعريف ارتفاع ضغط الدم في المرحلة 2 على أنه يحتوي على ضغط دم يبلغ 160 ملم من الزئبق وفوق 100 ملليمتر من الزئبق وما فوق.