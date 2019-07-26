3 مواد طبيعية تساعدك فى التخلص من اسمرار البشرة

مع ارتفاع درجات الحرارة وتعرضنا للشمس كثيرا كل هذه عوامل تؤدي لاسمرار بشرتنا، وإذا تم إهمال هذا الأمر ستصاب البشرة بالتصبغات وسيصبح لونها غير موحد، وبعض وبدلا من استعمال منتجات العناية بالبشرة، يمكن استعمال مواد طبيعية بسيطة للتخلص من اسمرار البشرة، وهي نقلا عن موقع"ويكي هاو" كالآتي



عصير الليمون

يُستخدم عصير الليمون عادة لتفتيح الشعر ويمكن حتى أن يُضاف إلى دورة الغسيل

الأبيض حتى يتم استخدامه كبديل للمبيّض (الكلور). يمكنكِ استخدام عصير الليمون بشكل موضعي فوق البقع الداكنة كعامل تفتيح، لكن لاحظي أن حمض الستريك عنصر قاسِ ويمكن أن يسبب التهيج لبشرتكِ. إذا أردتِ استخدام عصير الليمون بانتظام أو على مناطق واسعة من البشرة، يمكنكِ تخفيفه أو عمل خليط ألطف على البشرة وذلك عن طريق مزجه مع العسل أو الزبادي.



الزبادي

بالإضافة إلى حقيقة أن الزبادي هو عامل تبيض لطيف جدًا، فإنه يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يرطب البشرة وعلى الزنك الذي يكافح حروق الشمس والبكتيريا النشِطة (النافعة) التي تهاجم البكتيريا الضارة والفطريات.

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صودا الخبز

تُستخدم صودا الخبز عادة كمنظف منزلي ومبيّض للأسنان، لكنها يمكنها تفتيح البشرة أيضًا. على الرغم من كونها لطيفة نسبيًا، انتبهي لأن الإفراط في استخدامها على البشرة يمكن أن يسبب الجفاف. لعمل عجينة ألطف على البشرة، اخلطي صودا الخبز مع العسل وضعي الخليط كقناع على الوجه ثم اتركيه على البشرة لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

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