شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من خفقان القلب.. بالخطوات تعلم كيفية خفض مستوياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أجل علاج خفقان القلب بفعالية، يجب أولاً تحديد السبب حتى يمكن وصف أفضل علاج، ويوضح موقع " WebMD أنه يمكن علاج خفقان القلب عن طريق خفض مستويات التوتر والقلق وتجنب بعض المشروبات والأطعمة والمنشطات والأدوية.

تعد خيارات مثل الارتجاع البيولوجي واليوجا والعلاج العطري من العلاجات التي يمكن أن تكون فعالة في خفض مستويات القلق والضغط لدى الفرد، كما تشمل المشروبات والأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى خفقان القلب النيكوتين والعقاقير غير القانونية والكافيين والكحول.

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ويلاحظ الموقع أن هناك أيضًا حالات يحدث فيها الخفقان بسبب الدواء، الأمر الذى قد يتطلب إخصائيًا طبيًا لتبديل الدواء مثل البرد والسعال يمكن أن تعمل كمنشطات وتسبب خفقان القلب، كما قد تشمل الأدوية المحفزة الأخرى المكملات الغذائية والعشبية.

هناك أيضًا احتمال أن تكون الحالة الصحية الأساسية، مثل فقر الدم سبب خفقان القلب، فى هذه الحالة يعالج الطبيب الحالة الأساسية على عكس الخفقان.

ويشير تقرير الموقع أيضًا إلى أن الخفقان في بعض الحالات قد يكون مؤشرا على عدم انتظام ضربات القلب، ويمكن علاج هذه الحالات بالإجراءات الطبية والأدوية.