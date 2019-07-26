بالفيديو.. بسالة كولاسيناك تنقذ أوزيل من سطو مسلح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب أرسنال، لمحاولة سرقة في أحد شوارع العاصمة البريطانية "لندن"، الخميس.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو، يظهر خلاله اشتباك سياد كولاسيناك، ظهير أرسنال، مع أحد السارقين بعد محاولة التعدي على أوزيل وسرقته.

وكان الثنائي يستقل سيارة أوزيل الرياضية، متعددة الاستخدامات، قبل أن يتعرضا لمداهمة من بعض الأشخاص، الذين استقلوا دراجة نارية.

وفشلت المداهمة بعدما منعهم كولاسيناك ببسالته، حيث قفز من السيارة وبدأ في ركل أحدهم بقدميه، حيث كان أحد السارقين يحمل سكينا في يده.

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وبعد ملاحقته من الأفراد الذين داهموه، هرع أوزيل إلى أحد المطاعم القريبة ليسارع العاملون فيه لمساعدته وطرد الجناة، حيث ظهر اللاعب الألماني خائفا للغاية.

ولم تستطع الشرطة البريطانية القبض على الجناة حتى الآن، بينما خرج أحد ممثلي نادي أرسنال بتصريح يؤكد فيه سلامة اللاعبين وأنهما في حالة جيدة.



