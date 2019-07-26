وفاة الطفلة السورية التي هزت مواقع التواصل متأثرة بجراحها جراء القصف على "أريحا"

توفيت الطفلة السورية "رهام" (٥ سنوات) في غرفة العمليات بعد إصابتها مع شقيقتها بجراح خطيرة بعد قصف مدينة أريحا.

ورهام هي الطفلة الصغيرة التي ظهرت في صور انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاطف معها كثيرون وهي تنقذ شقيقتها "تقى" من بين أنقاض منزلهم المدمّر بسبب القصف.

لكن شاءت الأقدار أن تنجو من تلك المجازفة لتلقى حتفها بغرفة العمليات متأثرة بجراحها، ويذكر أن الشقيقة الصغيرة لرهام "تقى" لاتزال في حالة حرجة.

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