امرأة هندية تبتلع مشغولات ذهبية بـ 53 ألف إسترليني

أزال أطباء هنديون مجوهرات بقيمة 53 ألف جنيه إسترليني من معدة امرأة، حيث كانت مريضة بما يعرف بفساد الشهوة، حيث اشتهاء مواد غير قابلة للأكل.

وذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية، أن روني خاتون، البالغة من العمر 26 عاما، كانت تشعر بالضعف والهزال فى 16 تموز/ يوليو الماضي، بعد أن توقفت عن الطعام.

وأضاف التقرير، أنه خلال العملية الجراحية أزال الأطباء 36 سلسلة و80 أقراط، 46 قطعة تقدية و11 حلقة أنف وأربعة مفاتيح وخمسة خلاخيل من بطنها.

قالت والدة المرأة، إنها لاحظت أن الحلى بدأت تختفي من منزلها لكنها لم تكن على علم بأن ابنتها كانت تبتلعها، موضحة أن ابنتها حصلت على القطع النقدية من متجر شقيقها.

وأكد الأطباء أن الأغراض كانت مصنوعة من النحاس الأصفر، وكان هناك أيضًا بعض الحلى الذهبية باهظة الثمن التي عثر عليها داخل بطنها، وأشار الدكتور سيدهارثا بيسواس ، رئيس قسم الجراحة في أحد المستشفيات الحكومية فى الهند، إن المريضة لم تستطع تناول الطعام، لذا كان علينا أن نعطيها تغذية من الوريد، وبعد أسبوع من بقائها فى المستشفى قررنا إجراء عملية جراحية.

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واستطرد التقرير، أن المرأة كانت تعانى من اضطراب غريب ونادر حيث يأكل الناس أجسام معدنية حادة وغيرها من المواد غير القابلة للهضم والتى تسبب آلام البلع.

وتسمى تللك الحالة "Pica" وهي اضطرابات نفسية حيث يشتهى المريض المواد غير الغذائية إلى حد كبير، مثل الثلج والشعر والورق والحائط الجاف أو الطلاء والأشياء الحادة والمعادن والحجارة والتربة والزجاج والبراز والطباشير.

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