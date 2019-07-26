خبراء الصحة يطالبون بحظر بيع السجائر لأقل من 21 عامًا

طالب خبراء الصحة بحظر بيع التبغ لأقل من 21 عامًا، للقضاء على التدخين بين الشباب.



وقالت صحيفة "The Sun"، هذه هى الرسالة من ناشطي الحملات، الذين يقولون إن منع الشباب من البدء أمر بالغ الأهمية إذا كانت الحكومة تريد تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على التدخين في السنوات الـ11 القادمة.



رفع السن يمنع التدخين من البداية

يبدو أن دراسة أخرى كشفت، عن أن حظر بيع السجائر، لأقل من 21 عامًا، يمنعهم من ممارسة هذه العادة.



في وقت سابق من هذا العام، دعا طبيب بارز أيضًا إلى زيادة السن القانونية للبيع، قائلًا إن هذه الخطوة ستساعد على منع الأصدقاء من ممارسة التدخين في المدارس.



كما اقترحت المجموعة البرلمانية المعنية بالتدخين والصحة رفع سن بيع التبغ إلى 21 عامًا، "لتثبيط عدم تناول الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، والتوقف عن البدء أسهل من الإقلاع عن التدخين.

وقالت ديبورا أرنوت، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة أكشن أون للتدخين والصحة: "لا أحد يبدأ التدخين بعد سن 21، وعدم البدء أسهل بكثير من الإقلاع عن التدخين، مضيفة أن رفع سن البيع إلى 21 عامًا هو خطوة أساسية نحو تحقيق هدف الحكومة، وهو إنهاء التدخين بحلول عام 2030.

منع تدخين المراهقين

وقال كبير مؤلفي الدراسة الدكتورة أبيجيل فريدمان من كلية ييل للصحة العامة: "يشير هذا البحث إلى أن التأثير" المضاعف الاجتماعي "قد يضاعف من تأثير قوانين التبغ ،مشيرة إلى أنه على الرغم من أن هذه السياسات كانت مرتبطة بانخفاض بنسبة 39 % ،في احتمالات التدخين بشكل عام، إلا أن هذا الانخفاض كان أكبر بين الشباب الذين من المحتمل أن يدخن أصدقاؤهم قبل تبني قوانين التبغ.

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مطالب برفع سن التدخين ل 21 عاما

وقالت: "نظرًا لأن تدخين الأقران يعد مؤشرا حاسما لتدخين الشباب، فإن هذه الدراسة تشير إلى أن قوانين التبغ لرفع سن المدخنين إلى 21 عاما، قد تساعد في الحد من التدخين بين أولئك الأكثر عرضة للتدخين.



يذكر أنه اعتبارًا من يونيو من هذا العام، رفعت 16 ولاية أمريكية، وأكثر من 400 منطقة في الولايات المتحدة من عمر بيع التبغ إلى 21 عامًا.

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