اتهام خبيرة مساج بقتل امرأة حامل أثناء خضوعها لجلسة تدليك قدميها في تايلاند

بانكوك - لايف ستايل
وجّهت الشرطة التايلاندية، اتهامًا لخبيرة المساج، سوثانيا كواي، بالتسبب في وفاة امرأة حامل دخلت في غيبوبة أثناء خضوعها لمساج تدليك القدمين.
ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فقدت المرأة الحامل صاحبة الـ25 عاما وعيها خلال الخضوع للتدليك، ونقلت إلى المستشفى على الفور.
وعانت المريضة في غرفة الإسعاف من سكتة دماغية وقلبية، أديا إلى إجهاضها على الفور، وشخّص الأطباء إصابتها بانسداد الشريان الرئوي، ودخلت المرأة في غيبوبة استمرت ستة أشهر، ليتم فصل أجهزة الإعاشة عنها يوم الجمعة 19 يوليو/تموز.
وفتحت السلطات المحلية تحقيقا، بعد أن وجهت الشرطة للمدلكة تهمة التسبب في وفاة السيدة، بسبب أن تدليك القدمين لم يكن مناسبا لحالتها آنذاك.
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