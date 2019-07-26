7 اضرار للصبار يجب أن تقلق بشأنها الحساسية منها

تشتهر الألوفيرا أو الصبار بفوائدها الطبية للشعر والبشرة على حد سواء، حيث يتكون جل الصبار من الماء الذي يخزنه في أوراقه.

هذا الجل اللزج مفيد للصحة والجلد والشعر، ولكن الإفراط في أي شيء قد يحمل آثارًا جانبية على الصحة، فقد تكون هناك بعض الأشخاص يعانون من الحساسية تجاهه

الآثار الجانبية من استخدام جل الصبار

الإسهال

يمكن أن يسبب وجود ملين في الألوفيرا الإسهال، وفقًا لتقرير موقع "onlymyhealth" إذا تم تناوله بكميات كبيرة، حيث يشرب بعض الأشخاص العصير قبل تناول وجباتهم لمساعدة الجهاز الهضمي على امتصاص العناصر الغذائية وهضم الأطعمة.

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رد الفعل على الأدوية

إذا كنت تخضع للعلاج الطبي بسبب مرض ما أو تتناول أدوية موصوفة، فإن الآثار الجانبية لشرب عصير الصبار يمكن أن تصيبك بشدة، فقد يتفاعل مع الأدوية الخاصة بك ويمكن أن يحول وجود ملين في العصير من امتصاص بعض الأدوية في الجسم.

الحساسية

إذا كنت تعاني من حساسية للنباتات من عائلة Liliaceae (مثل البصل والثوم)، فأنت أكثر عرضة لتطوير ردود فعل تحسسية لعصير الألوفيرا سواء تم تناوله عن طريق الفم أو موضعيا، وتتمثل فى طفح جلدي وآلام في الصدر وصعوبة في التنفس وتورم في الجلد.

الإجهاض

يُنصح بشدة النساء الحوامل بعدم شرب عصير الصبار نظرًا لخصائصه الملينة القوية التي يمكن أن تؤدي إلى الإجهاض والعيوب الخلقية.

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مشاكل الجهاز الهضمي

شرب عصير الصبار يمكن أن يؤدي إلى تفاقم متلازمة القولون العصبي ومشاكل الجهاز الهضمي في الأشخاص الذين يعانون منها.

أمراض القلب

يمكن لعصير الصبار أن يسبب لجسمك إنتاج كميات زائدة من الأدرينالين التي يمكن أن تكون ضارة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب، حيث إنه يقلل من مستويات البوتاسيوم في الجسم.

خفض مستويات سكر الدم

شرب عصير الصبار يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم في الجسم، فإذا كنت تتناول أي أدوية لتنظيم نسبة السكر في الدم أو مرض السكر، يجب ألا تتناول الصبار.

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