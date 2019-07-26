زيادة الوزن في الستينيات من العمر قد تزيد من سرعة تقدم العقل

أظهر بحث جديد أن زيادة الوزن في الستينيات قد تزيد تقدم العقل أسرع من الأشخاص أصحاب الوزن الطبيعي.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فحص الباحثون المشاركين بالتصوير بالرنين المغناطيسي على أكثر من 1200 شخصًا فوق الـ60 عامًا وجدوا أن من لديه مؤشر كتلة الجسم أكثر من 25، أو محيط الخصر أكبر من 36 بوصة، كان عقولهم تبدو أكبر من 10 سنوات.

وعلى وجه الخصوص، كان لديهم قشرة سريعة التخفيف، وهي الطبقة الخارجية من الدماغ، المليئة بأجسام الخلايا العصبية، وهي إدراك حاسم للغة والذاكرة والوعي.

وحذر الباحثون في جامعة ميامي من أن ترقق قشرة المخ مرتبط بمرض الزهايمر.

تعتمد النتائج على الأبحاث التي تُظهر أن السمنة تعوق المادة الرمادية في المخ، وأن علاج المشكلة في وقت مبكر يبدو بالغ الأهمية.

وقالت مؤلفة الدراسة "تاتيانا رونديك"، دكتوراه في الطب من جامعة ميامي ميلر وعضو في الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، إن ذلك يضيف وزنًا للنظرية القائلة بأن وجود مؤشرات صحية سيئة في منتصف العمر قد يزيد من خطر شيخوخة الدماغ ومشاكل في الذاكرة ومهارات التفكير في الحياة اللاحقة".

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ومع ذلك مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة على مستوى العالم وصعوبة تجربة الكثير من فقدان الوزن، من الواضح أن هذا يمثل مصدر قلق للصحة العامة في المستقبل مع تقدم هؤلاء الأشخاص في العمر.

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