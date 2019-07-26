مارسي الرياضة بانتظام لخصر أنحف وجسم ممشوق

حلم كل فتاة في الحصول على جسم ممشوق، فالقوام المثالي هو ما ترغب به الكثير من الفتيات، وبخاصة أن الرشاقة تعد من معايير الجمال، لكن البعض يعانين من زيادة الوزن وبخاصة في منطقة الخصر، وللحصول على خصر أنحف قدم موقع "ويكي هاو" مجموعة من النصائح وهي كالتالي:

غيّري حميتك الغذائية

الحصول على خصر أصغر يتطلب خسارة الوزن، والتي لا يمكن الحصول عليها من خلال التمرين وحده، لذلك عليك أن تلتزمي بحمية غذائية وتقللي من سعراتك.

ابدأي يومك بإفطار صحي

بداية اليوم بإفطار صحي وموزون، فالإفطار الجيد يعمل على رفع معدل الحرق.

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تناولي وجبات كثيرة بكميات قليلة

من الأساليب التي تساعد على رفع معدل الحرق تناول وجبات كثيرة لكن بكميات قليلة، ويشترط أن تكون صحية وقليلة السعرات الحرارية.

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تفادي الدهون

الكثير من متبعي الحميات يؤمنون بأن عليك تفادي الدهون، لكن هذا غير صحيح، حيث يجب تناول الدهون لكن الصحية منها فقط.

ممارسة التمارين الرياضية

الانتظام على ممارسة التمارين الرياضية من الأمور المهمة لخسارة الوزن والحصول على خصر أنحف، ويمكن ممارسة المشي يوميا لمدة 30 دقيقة.

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