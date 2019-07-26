شكرا لقرائتكم خبر عن لو ظهر دم فى البول متقلقش واعرف سبب المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهور الدم فى البول من المشاكل المخيفة التى تسبب الذعر والقلق الشديد عند البعض، فقد يكون ذلك نتيجة الإصابة ببعض الأمراض والمشاكل الصحية وقد يكون نظامنا الغذائى هو سبب الإصابة بدم فى البول، لذلك يقدم الخليج 365 أبرز أسباب ظهور الدم فى البول حسب ما ذكره موقع kidneyfund وهى :

1: التهاب الحالب قد يسب ظهور الدم فى البول، وهنا يجب إجراء الفحوصات لوصف العلاج المناسب للحالة.

2: سرطان المثانة أو الكلية من المشاكل الصحية التى تسبب ظهور الدم فى البول.



دم البول

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3: التهاب الأوعية الدموية الشديد يسبب ظهور الدم فى البول.

4: قد يكون سبب ظهور اللون الأحمر فى البول هو الإفراط فى تناول بعض الأطعمة ومنها الشمندر، التوت البرى.

5: تضخم البروستاتا، حيث تقع غدة البروستاتا أسفل المثانة وتحيط الجزء العلوى وتسبب ألما شديدا والتهابا وظهور الدم فى البول.

6: الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب ظهور الدم فى البول.

وينصح عند ظهور الدم فى البول زيارة الطبيب لإجراء الفحصوات ومعرفة السبب الحقيقى وعلاجه.