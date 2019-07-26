شكرا لقرائتكم خبر عن عالجه وابعد عن مشاكله.. اعرف التهاب البنكرياس ممكن يعمل إيه فى صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب البنكرياس واحد من المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون ويسبب ألما شديدا فى البطن مع الغثيان والقىء وارتفاع درجة الحرارة، قد يكون ذلك نتيجة الإفراط فى التدخين والمشروبات الكحولية، وقد يكون بسبب الإصابة بحصوات المرارة.

عند التعرض لالتهاب البنكرياس ينصح بتناول الأدوية التى يصفها الطبيب والانتظام عليها منعا لحدوث مضاعفات صحية، فوفقا لما ذكره موقع emedicinehealth فإن التهاب البنكرياس قد يسبب مشاكل عديدة منها:



التهاب البنكرياس

1: قد يسبب التكيسات الكاذبة، فنتيجة التهاب البنكرياس الحاد تتجمع السوائل وتتكون التكيسات وعند تمزقها يسبب ذلك النزيف الداخلى.

2: التهاب البنكرياس يزيد من خطر إصابتك بالبكتيريا والعدوى ويؤثر ذلك على صحة الجسم.

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3: الفشل الكلوى، يمكن أن يؤدى التهاب البنكرياس الحاد إلى فشل الكلى والذي يمكن علاجه بالغسيل الكلوي إذا كان الفشل الكلوي حاد.

4: يؤثر التهاب البنكرياس على صحة الجهاز التنفسى والرئتين ويسبب صعوبة شديدة فى التنفس وذلك بسبب انخفاض مستوى مستوى الأكسجين في الدم.

5: يزيد التهاب البنكرياس من خطر الإصابة بمرض السكر، حيث إنه يسبب تلف الخلايا التى تنتج الإنسولين.

6: قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.