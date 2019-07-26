دراسة ترصد أضرار الزوجة من "شخير" الأزواج

رصدت دراسة حديثة أضرار الزوجات من شخير الأزواج، والتي تبدأ من الأرق والشعور بالإرهاق وصولا إلى الشعور بالاكتئاب.

وتوصلت الدراسة التي أجرتها مؤسسة "Bensons for Beds" أيضا إلى أن السيدات يفقدن 3 ساعات من نومهن كل ليلة بسبب "شخير" أزواجهن، بالإضافة إلى أن ألم الدورة الشهرية والاستيقاظ في منتصف الليل للاطمئنان على الأبناء يؤثران على نوم النساء ما يجعلهن يشعرن بالإرهاق والوهن في الصباح التالي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الدراسة بينت أن ربع الزوجات اللاتي تعانين من قلة النوم تلقي باللائمة الكبرى على شخير الزوج، أي بواقع سيدة من أصل 4 سيدات، فيما قالت 14% إنهن يستيقظن ليلاً للاطمئنان على الأبناء.

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ووجدت مؤسسة "Bensons for Beds" أن سيدة من أصل سيدتين بريطانيتين تعاني من قلة النوم، وأن بريطانية من أصل 3 تستيقظ كل ليلة أثناء النوم مقابل رجلين فقط من أصل 10 رجال.

ولفتت الدراسة إلى أن الافتقار إلى النوم يؤثر على حب المرأة لذاتها؛ إذ تشكو 21% من النساء من أنهن يبدين قبيحات بسبب تأثير قلة النوم على شكلهن خصوصا منطقة العين، فيما تشعر 3% منهن بالاكتئاب و21% منهن يضطررن إلى تناول أطعمة غير صحية بسبب الشعور بالإرهاق.

ويقول الأطباء إن قلة النوم تؤدي بدورها إلى سلسلة من المشكلات الصحية، فعلى المدى القصير، يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى قلة التركيز وتعكر المزاج والعصبية، كما أنه يمكن أن يؤثر على اتخاذ قرارات صائبة، أما على المدى الطويل فيؤدي عدم النوم بصورة جيدة إلى مجموعة من المشكلات الصحية على رأسها السكري 2 وأمراض القلب.

ويعد توقف النفس المؤقت أثناء النوم من أبرز أسباب الشخير، وهو ليس عادة يمكن اختيار عدم ممارستها لكن في الإمكان وقفها، ويعاني 40% من الرجال الذين تجاوزوا سن الـ30 من الشخير، فيما تعاني منه سيدة من أصل 3.

