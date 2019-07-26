شكرا لقرائتكم خبر عن من 20 حتى 70 سنة.. اعرف خطة النظام الغذائى بكل فئة عمرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا لأجدادنا هناك مقولة تقول "إذا تناولت أشياء جيدة فى سن الشباب فستبقى بصحة جيدة في سن الشيخوخة". فوفقا لتقرير موقع "womenhealth" إذا كنت تريد حياة صحية وحياة طويلة فعليك أن تأكل جيدًا منذ الطفولة، وهنا نعرض خطة نظام غذائى متوازن من سن 20 إلى 70 سنة.





شرب الحليب.

تناول الأشياء المصنوعة من الحليب واللبن والجبن.

أكل الخضراوات والبقوليات الخضراء.

تناول من 1-2 فواكه يوميا لمدة 3-4 أيام لتلبية احتياجات الجسم من الحديد.

تناول بيضتين يوميًا في وجبة الإفطار أو الغداء.

ممارسة 30 دقيقة يوميا بانتظام.





في سن 30 إلى 40 عادة ما يحافظ الشخص على تركيزه بالكامل على حياته المهنية، فى مثل هذه الحالة يكون للتوتر والقلق تأثير سيئ على الصحة، لذلك يجب تناول نظام غذائي غنى بالبروتينات والفيتامينات ومضادات الأكسدة، مثل:

البيض والفواكه والشوفان، والعصائر، وما إلى ذلك فى وجبة الإفطار في الصباح.

عدم تناول الكثير من الأطعمة الزيتية.

قلل من كمية السكر والملح في النظام الغذائي، لأنه يمكن أن يسبب أمراضًا مثل السكر وارتفاع ضغط الدم.

بالنسبة لبقية الوجبة يجب أن تستهلك البقوليات والأرز والخضراوات والدجاج المشوي والفواكه والحبوب والبيض والحليب.

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تناول المكسرات مثل الجوز واللوز والكاجو والزبيب.

من الضروري القيام ببعض التمارين الرياضية يوميًا.



خطة النظام الغذائي لعمر 40-50

نظام غذائى

فى عمر 40-50 يبدأ جسمك بالتناقص تدريجياً وتبدأ الأمراض فى النمو.. ولتجنب الأمراض:

يجب عليك تضمين المكسرات (الجوز واللوز والفستق وغيرها) فى طعامك.

ينبغى إجراء تغييرات في زيت الطعام، فيمكنك استخدام زيت الزيتون وزيت جوز الهند وما إلى ذلك لصنع الطعام.

يمكنك أيضًا تناول مكملات زيت السمك (كبسولات السمك) من خلال استشارة الطبيب.

يجب أن تكون وجبة الإفطار غنية بالبروتين والكربوهيدرات.





حاول تجنب الشاي والقهوة والكحول وما إلى ذلك.

بعد 50 سنة من العمر يجب تقليل استهلاك الأطعمة الصوديوم إلى حد كبير.

تناول الملح بكميات صغيرة جدا.

البدء في تناول الخضراوات على البخار.

لتجنب التعب يجب أن تستمر في تناول الفواكه والخضراوات النيئة والسلطات والحبوب.





أكثر من تناول الجزر القرنبيط، البرتقال، السبانخ، البيض، إلخ حتى يتمكن جسمك من الحصول على ما يكفي من الكالسيوم والبروتين ومضادات الأكسدة.

يجب أن تأكل بكميات أقل لضمان هضم الطعام بسهولة.