شكرا لقرائتكم خبر عن لرحلات المصيف 5 فوائد على صحتك.. شوف تأثيرهم عليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "بحر وشمس وهواء" جميعها عناصر تستطيع أن تحسن حالتك النفسية والجسدية، فأثبتت الدراسات والأبحاث أن الذهاب لرحلات الصيف والجلوس على شاطئ البحر له دور فعال فى تعزيز الحالة الصحية.

وحسب ما ذكره موقع thefactsite فإن فوائد السفر للمصيف هى:



المصيف

1: استنشاق هواء البحر والتعرض للشمس يمد الجسم بالنشاط والحيوية ويعزز صحة الجهاز المناعى.

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2: يعمل على تعديل المزاج وتهدئة الأعصاب والحد من التوتر والقلق، حيث يحتوى البحر على أيونات سالبة تزيد من الشعور بالسعادة والاسترخاء.

3: يعمل هواء البحر على علاج المشاكل الجلدية مثل الالتهابات والجروح، حيث يحتوى على بعض الخصائص والمواد التى تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتعزيز صحة ونضارة البشرة.



البحر

4: تحتوى الشمس على فيتامين د الذى يعزز صحة العضلات والمفاصل ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنه يحافظ على صحة البشرة ويحميها من التجاعيد وعلامات التقدم فى العمر.

5: هواء البحر يعمل على تحسين صحة الجهاز التنفسى وتنظيف الرئتين وطرد السموم من الجسم.