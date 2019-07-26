حرق الدهون باستخدام وصفة طحين الباذنجان الغريبة

تحتاج الكثيرات الى حرق الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة من اجسامهن بطرق سهلة وسريعة من احل التمتع دائماً بإطلالة انيقة وجميلة. وفي هذه الحالة ينصح دائماً بممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي والغذاء المتوازن في مواعيد محددة مع اتباع بعض الحيل الطبيعية السهلة. ومن تلك الحيل استخدام طحين الباذنجان. فهو لا يساعد على حرق الدهون فقط بل يمد الجسم بالكثير من المغذيات الضرورية للحفاظ على صحة جيدة ايضاً.



قبل ان يساعد على حرق الدهون يتمتع طحين الباذنجان بالكثير من الخصائص المفيدة للصحة. فهو يحتوي على الفيتامينات A وC وB وعلى مكونات تساعد على تعزيز جهاز المناعة. كما انه يخلو من المواد الدهنية التي قد تسبب زيادة الوزن وتراكم الشجوم في البكن والخاصرتين والارداف. واشارت دراسة حديثة اجريت في الجامعة الفيدرالية في ريو دي جنيرو الى ان هذا الطحين يساعد ايضاً على تحفيز وظائف الجسم ويعتبر فعالاً بالنسبة الى الاشخاص الذين يريدون خسارة الوزن وتفتيت الدهون. ويرتبط هذا بحسب نتائج الدراسة باحتوائه على الكثير من الالياف. ولهذا يعزز تناوله الشعور بالشبع ويحد من الرغبة في الاكل خلال النهار. ووجد الباحثون ان الاشخاص الذين تناولوا طحين الباذنجان خسروا ما يصل الى 6 كيلوغرامات من اوزانهم و12 سنتم من محيط الخصر مقارنة بآخرين لم يستفيدوا من خصائصه التي تساعد على حرق الدهون فلم يخسروا سوى 4 كيلوغرامات من الوزن الزائد و3 سنتيمترات من محيط الخصر.

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طريقة تحضير طحين الباذنجان لحرق الدهون



لا تعرف الكثيرات كيفية تحضير طحين الباذنجان لكن الطريقة سهلة جداً والاهم انه فعال جداً في نحت الجسم ويعود بالكثير من الفوائد على الصحة.

المقادير

حبة باذنجان واحدة كبيرة الحجم.

الخطوات

1 يحمى الفرن على درجة 200 مئوية لبضعة دقائق.

2 توضع حبة الباذنجان بقشرها في الفرن الى ان تجف من الماء تماماً لكن من دون ان تنضج.

3 توضع الحبة في الخلاط وتطحن جيداً حتى تتحول الى بودرة ناعمة.

طريقة حرق الدهون باستخدام طحين الباذنجان



يحتاج حرق الدهون واستعادة الرشاقة بشكل صحيح الى اتباع عادات غذائية وحياتية صحية والى ممارسة الرياضة بشكل منتظم. لكن يمكن تناول بعض المكونات مثل طحين الباذنجان ان يسرع هذه العملية. ولهذا ينصح بإضافته الى القليل من اللبن الزبادي منزوع الدسم او الى عصير الفواكه او الى الشوربة الخالية من الدهون او الى اطباق السلطة او غيرها. فهذا يساعد على الحد من تراكم الدهون في مناطق الجسم المختلفة ويحفز عملية المرور المعوي. كما يعتبر هذا الطحين بديلاً فعالاً بالنسبة الى الاشخاص الذين لا يحبون اكل الباذنجان الطازج.

ومع اتباع وصفة طحين الباذنجان الضرورية لنسف الدهون من المهم الامتناع عن تناول الاطعمة المقلية والتي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون اضافة الى المأكولات الغنية بالسكر. وبفضل التركيز على تناول الفواكه والخضار الطازجة وعلى ممارسة الرياضة. ويجب ايضاً عدم نسيان شرب كمية كافية من الماء. ومن الضروري التذكر أن وصفة طحين الباذنجان لا تساعد على حرق الدهون فقط، بل تحد من خطر الاصابة بأمراض القلب والشرايين وتساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار ومن حدوث اضطرابات الايض وخصوصاً لدى الاشخاص الذين يعانون من السمنة. كذلك تعمل على تنظيم عمل الامعاء والكليتين.