شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش ضرب وإهانة.. اعرفى تأثيرهم على طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الضرب والإهانة من الأساليب التى تتبعها الأمهات فى تربية أبنائهن لكنها من طرق التربية الخاطئة التى تؤثر على نفسية الطفل وتعرضه لطفل عدوانى ومنطوى، وحسب ما ذكره موقع wowparenting فإن هناك بعض الأضرار التى تؤثر على الطفل ومنها:

1: ضرب الطفل وإهانته تعرضه لعدم الثقة بالنفس، وذلك بسبب توبيخه دائما، فيشعر أن كل تصرفاته خاطئة وأنه شخص سيئ.

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2: الخوف والكوابيس أثناء النوم، ضرب الطفل باستمرار سيحوله لشخص ضعيف وخائف طول الوقت منك ومن جميع المحيطين به، فاستبدلى أسلوب الضرب بالعقاب البسيط سواء بحرمانه من الأشياء التى يحبها أو حرمانه من الحديث معكى.



ضرب الأطفال

3:الضرب المبرح قد يؤثر على ذكاء الطفل وقدرته على التعلم والتواصل بشكل صحيح مع الآخرين.

4: يتحول الطفل لشخص عدوانى ويظهر ذلك من خلال تعاملاته مع الأطفال فى نفس عمره، وتزداد الشكاوى من المدرسة بسبب سوء تعامله مع الأطفال.

5: الضرب نتيجة عكسية، فقد يزداد الطفل عناد وأخطاء ومع الوقت قد يتعود على الضرب.