شكرا لقرائتكم خبر عن اخسر وزنك ولا تخسر بشرتك ونضارتها وشعرك ونعومته.. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما نخسر الكثير من الوزن نفقد معه العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات، فيحدث شحوب للوجه وتفقد البشرة نضارتها، ويحدث تساقط للشعر ويتأثر كثيرا ويفقد نعومته.

لكن الدكتورة دعاء سهيل استشارى التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، استطاعت أن تحل هذه المشكلة من خلال كورس التخسيس الذى يتضمن مجموعة من الأدوية التى تنقص الوزن ولكن تمد الجسم بالفيتامينات.



5 طرق لإنقاص الوزن مع الحفاظ على نضارة البشرة والشعر 5 طرق لإنقاص الوزن مع الحفاظ على نضارة البشرة والشعر

تأثير الريجيم الكيميائى على الجسم:

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل فى حديثها لـ"الخليج 365" أنها ضد الحميات الغذائية خاصة "الريجيم الكيميائى" الذى يفقد الجسم العديد من العناصر الغذائية مع حرمان مريض السمن من تناول العديد من الأغذية المفيدة لصحته، فالجسم يحتاج إلى جميع العناصر الغذائية حتى النشويات منها، إلا أنه من الأفضل أن نتناول جميع أنواع الطعام بدون حرمان حتى نحصل على العناصر الغذائية مع تناول كورس التخسيس الذى يتضمن مجموعة من الفيتامينات بحيث يتم إنقاص الوزن وفى ذات الوقت يحصل الجسم على العديد من العناصر الغذائية المهمة التى يفقدها أثناء فقدان وزنه، بالإضافة إلى احتواء هذا الكورس على مجموعة من الألياف بتركيز مرتفع قادرة على الشعور بالشبع فيتم إنقاص الوزن بأمان.

وأشارت إلى أن الطبيعة بها العديد من المواد التى من خلالها يتم إنقاص الوزن، فمن الأفضل الابتعاد على أدوية التخسيس التى تحتوى على مواد كيميائية ضارة تؤثر على المخ والأعصاب وتصيب بالاكتئاب.



4 طرق للتعامل مع مريض السمنة ذو الشهية المرتفعة 4 طرق للتعامل مع مريض السمنة ذو الشهية المرتفعة

وأوضحت أنه لا يمكن حرمان مريض سمنة ذى شهية عالية من الطعام بل وإخضاعه لحمية غذائية صعبة لذا فالأفضل ألا يسير مريض السمنة على أى حميات غذائية ويتناول ما يحلو له من طعام لكن بنسب معتدلة.

وأعلنت أن كورس التخسيس الذى تنصح به دائما يتكون من ألياف الكوجاك والجرسينيا، والجرسينيا معروف عنه كعشب مانع للشهية، وفى ذات الوقت جميع محتويات هذا الكورس تفيد الجسم فى إمداده بالفيتامينات الكافية مع قمع الشهية وبالتالى إنقاص الوزن.

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