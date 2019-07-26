فيتامين "د" يحمي من السكري ويمنع تطوره

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رحاب أحمدالجمعة 2019/7/26 05:16 م بتوقيت أبوظبي
فيتامين "د" يكافح السكري
كشفت دراسة كندية حديثة أن فيتامين "د" يعزز مستويات الأنسولين في الجسم، ما يعني أنه قد يمنع الإصابة بمرض السكري.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن جامعة لافال في كيبيك أن الجرعات الكبيرة من فيتامين "د" يمكن أن تحسن الحالة في المرضى الذين تم تشخيصهم حديثا، بل ربما تحمي الأشخاص الذين أصيبوا منذ فترة من تطويره.
ويعد هرمون الأنسولين الذي يصنعه البنكرياس ضروريا لاستقلاب الجلوكوز، وبدونه تنشأ المعاناة، لذلك يتدافع العلماء في جميع أنحاء العالم للحد من معدلات مرض السكري التي يمكن أن تكون مكلفة وتهدد الحياة.
وفحص فريق البحث تأثير فيتامين "د" على ٩٦ مريضا يعانون من مرض السكري من النوع ٢ أو ما قبل الإصابة بالسكري، وتم قياس علامات وظيفة الأنسولين واستقلاب الجلوكوز قبل وبعد 6 أشهر من تناول جرعة عالية من فيتامين "د".
وتم إعطاء نصف المشاركين في منتصف العمر، خاصة في الخمسينيات والستينيات من العمر، ٥ آلاف وحدة دولية من فيتامين "د" يوميا، بينما تناول الآخرون دواءً بديلا، وتوصل العلماء إلى وجود تحسن ملحوظ في عمل الأنسولين في الأنسجة العضلية للمشاركين الذين تناولوا فيتامين "د".
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