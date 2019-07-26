شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتأكل بعد السباحة.. أشياء يجب وضعها فى الاعتبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتطلب السباحة استخدام الجسم بأكمله للتنقل عبر الماء، فهى توفر تمرينًا شاملًا للجسم وتعتبر مفيدة للحصول على جسم صحى ومناسب، من المهم أن يغذى جسمك بعد أى تمرين، لكن الأهم من ذلك هو الحفاظ على الكمية والأفضلية الغذائية بدقة.

ووفقا لموقع "bbcgoodfood" للتعامل مع الرغبة الشديدة فى تناول الطعام، هناك حاجة إلى كمية محددة من البروتين والكربوهيدرات، لذا فإن تناول أى شىء أو الدهون الثقيلة بعد تمرين كامل الجسم أو السباحة يمكن أن يشكل تهديدًا كبيرًا لجسمك.



السباحة

النظام الغذائى المناسب بعد السباحة

أفضل نظام غذائى بعد السباحة هو إحداث توازن للكربوهيدرات ومحتوى البروتين بنسبة 4: 1، وهذا يعنى أن المزيد من الكربوهيدرات مطلوبة بعد السباحة أكثر من البروتين، وتعتبر الكربوهيدرات ضرورية عندما يمر الجسم بتمرن شديد حيث يستخدم الجسم الجليكوجين المخزن.

بعد السباحة ستساعدك الكربوهيدرات فى إعادة تحميل الجليكوجين فى الجسم واستعادة مستوى الطاقة، البروتين أيضا ضرورى أيضًا لإصلاح والحفاظ على أنسجة العضلات.

تحتاج إلى التركيز على الكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز البنى والبطاطا والبقوليات ذات مصدر البروتين الجيد مثل:

قطعة من الحبوب الكاملة وحفنة من اللوز.

خبز القمح الكامل مع زبدة اللوز.

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مكملات الطاقة محلية الصنع تتكون من بذور شيا وبذور الكتان وبذور القنب وبعض الفواكه الجافة.

عصير الفاكهة مع اللبن قليل الدسم ومسحوق البروتين.

زبادى بالموز والفواكه الطازجة الأخرى.

الأرز مع زبدة اللوز والموز.



نظام غذائى

نصائح لتناول الطعام بعد السباحة

يجب تناول الطعام خلال ساعة بعد السباحة.

يجب أن يكون توازن الكربوهيدرات العالية مع جزء من البروتين بطريقة يجب تجنبها فى حالات الإفراط فى تناول الطعام.

تجنب الطعام حار بعد السباحة.

إذا كان هدفك هو إنقاص الوزن، فاحرص على تناول الكربوهيدرات التى لا تؤثر على نسبة السكر فى الدم لديك، لكن لا يحل البروتين محل الكربوهيدرات لأن الكربوهيدرات ضرورية.