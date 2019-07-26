الملكة إليزابيث الثانية تُيير الجدل بسبب صورة لحفيدها هاري وزوجته

أثارت ملكة انجلترا، إليزابيث الثانية، حالة من الجدل، بعدما استطاعت عدسات المصوّرين، الكشف عن وضعها صورة ببرواز خاصّ بحفيدها هاري، وزوجته ميغان ماركل، أمام صورة أخرى لحفيدها الأكبر، ويليام، وزوجته كيت ميدلتون، في قصر باكينغهام. واستطاع بعض المتابعين، التقاط هذه التفصيلة الصّغيرة، بعد نشر مجموعة من الصّور للملكة أثناء استقبالها رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون في قصر باكينغهام، حيث لاحظوا وضع الملكة صورة هاري وميغان، أمام صورة ويليام وكيت، على المائدة المجاورة للمدفئة، مع وضعها في الجهة المقابلة صورة أخرى للأخوين، هاري وويليام، وهما يرتديان الزّيّ العسكريّ.
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الملكة إليزابيث الثانية تدعو ميغان ماركل إلى "المخبأ الأسكتلندي" وتسبّب ذلك، في إثارة حالة من الجدل والنقاش، في أوساط المتابعين بخصوص طبيعة علاقتها بحفيديها، وزوجتيهما، ولم تكن تلك هي الملاحظة الوحيدة، التي رصدها المتابعون، بل رصدوا أيضًا، استعانة الملكة بمروحة ماركة "دايسون" لتبريد المكان، خلال مقابلتها بوريس جونسون.
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