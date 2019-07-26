شكرا لقرائتكم خبر عن التكميم المعدل أو المطور يضمن عدم استعادة الوزن من جديد.. الدكتور أحمد السبكى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادة الوزن من جديد بعد إجراء عمليات تكميم المعدة التى كانت تجرى قديما، أصبح من السهل التغلب عليها، وجميع الشائعات التى ظهرت مؤخرا على مضاعفات عمليات تكميم المعدة من استعاده الوزن مرة أخرى، أصبحت لا تحدث تماما الآن مع التطور الذى حدث لهذه الجراحة تحديداً.

الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحة السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، يوضح فى التقرير التالى، كيف استطاع الأطباء التغلب على جميع مضاعفات عملية تكميم المعدة التى كانت تحدث فى الماضى؟ ويتحدث عن مميزات التكميم المطور أو المعدل.

وأشار الدكتور أحمد السبكي فى حديثه لـ ”الخليج 365”، إن تكميم المعدة بالمنظار من العمليات التي أثبتت كفاءة قوية جدا ضمن جراحات السمنة، فى 15 عام الماضية، وتحديدا منذ أن اخترعها البروفيسور جينيه عام 1998، واعتمادها عام 2001، فى الحقيقة هى عملية تجرى بالمنظار وسريعة ونتائجها قوية، وتزيد من نسبة الحرق فى الجسم، وتقلل الشهية، ولكن فى الخمسة سنوات الأولى من اعتمادها، لوحظ إن هناك حالات كثيرة زادت فى الوزن مرة أخرى بعد فترة من إجرائها، وهو ما سبب قلق كبير فى الوسط الطبى وقتها حول معرفة سبب حدوث ذلك.



أسباب زيادة الوزن فى عمليات تكميم المعدة بالمنظار التقليدية

* أسباب حدوث تمدد للمعدة فى التكميم قديماً:

واستطرد حديثه قائلا: إنه تم اكتشاف السبب، وهو أن معظم المرضى الذين أجروها محبين للحلوى والنشويات بكثرة، وبالتالى لا يتناسب معهم عملية التكميم، ولوحظ أيضا أن معظم المرضى معدتهم تمددت مرة أخرى، ووقتها بحثنا عن أسباب تمدد المعدة، ووجدنا أن هناك جزء من المعدة يوجد فى خلفها قابل للتمدد وتكوين معدة جديدة، تم تركه أثناء إجراء العملية، وهذا كان خطأ تقنى تم تجنبه تماما بعد ذلك.

وفى السياق ذاته، أشار إلى أنه رغم إجراء العملية بشكل صحيح فيما بعد، واختيارها للمريض المناسب لها، إلا أن هناك نسبة من 5 إلى 7 % وجد أنهم يزيدون فى الوزن بعد 5 سنوات من إجرائها، فتم ابتكار عملية التكميم المعدل أو المطور للمعدة، وبعد إجراء العديد من الأبحاث وجد أن التكميم المطور أو المعدل هو الأضمن للمريض، حتى لا يعود فى الوزن مرة أخرى.



4 مميزات للتكميم المعدل أو المطور

* التكميم المعدل أو المطور قضى تماما على تمدد المعدة:

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، إن التكميم المعدل أو المطور عبارة عن حلقة ( باند) يتم وضعها حول المعدة تمنع تمدد المعدة أسفل الحلقة، فالحلقة تعمل على تنظيم مرور الطعام، فلا تسمح بمرور الطعام بكمية كبيرة، فيضغط على جدار المعدة فيسبب تمدد لها، فالحلقة تعمل على مرور الطعام جزء فى جزء، وبالتالى لا يحدث تمدد للمعدة تماما، وهذا ما اثبتته الدراسات الحديثة حول العالم، بعد إجراء العديد من التجارب على ألاف المرضى .

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