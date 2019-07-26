احترسي إهمال هذه الأعراض أثناء "الحمل"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 يوليو 2019 01:36 مساءً - غالباً ما تشتكي السيدات الحوامل من وجود بعض الآلام والأوجاع والأعراض المزعجة أثناء الحمل، ويجهلن العديد من الإهمالات التي يمارسنها أثناء الحمل، والتي تسبب هذه الآلام المزعجة، فمن أكثر الأوجاع المزعجة للمرأة الحامل في تلك الفترة آلام العظام والمفاصل والعضلات، خاصة كلما تقدمت في شهور الحمل.

قال الدكتور عمرو حسن "استشاري النساء والتوليد" إن هناك مجموعة خطوات وأشياء وعادات صحية تساعد على التخلص من تلك الآلام المزعجة لدى المرأة الحامل، وغالباً ما تقوم الحامل بإهمالها،

بعض الأعراض التي تضر بصحة الحامل:

إهمال تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم كالخضروات الورقية والجبن والعسل الأسود وشرب الحليب والحرص أيضاً على تناول جرعات الكالسيوم التي يحددها لك الطبيب بشكل منتظم ودقيق.

عدم التعرض إلى أشعة الشمس بشكل كافٍ، فهي مفيدة جداً للمرأة الحامل وهي تحتوي على فيتامين (د)، والذي يسبب نقصه ألماً في العظام والعضلات والشعور الدائم بالتعب.

إهمال شرب كميات كبيرة من الماء، أي ما لا يقل عن 12 كوباً يومياً، والسن له أهمية كبيرة للأم والجنين، فالماء يخلص الجسم من الأملاح الفائضة به، كما يقلل من التعرض للولادة المبكرة عن موعدها، وينظم حرارة الجسم.

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حمل حقائب أو أشياء ثقيلة خلال الحمل، حيث إنه يؤدي إلى زيادة أوجاع أسفل الظهر والكاحلين ومفاصل الركبة، وكلما اقتربت فترة الولادة وكبر البطن اختل مركز التوازن بالجسم، فيصبح مركز الثقل عند المرأة الحامل إلى الأمام.

التعرض للتوتر والإجهاد بشكل دائم يساعدان على إفراز هرمونات التوتر التي تشكل ضرراً كبيراً على الأم والجنين، فمن الممكن أن تصاب الأم بعدد من الأمراض كالسكر ومشاكل في القلب.

إهمال تناول فيتامين "د"، الذي يسبب نقصه الشعور بالإجهاد المستمر وعدم القدرة على بذل أي مجهود، وهو مهم جداً للمرأة الحامل، ومصدره الأساسي أشعة الشمس، وله مصادر أخرى كالأسماك والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى الحبوب المدعمة من الطبيب.