شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مكملات فيتامين (د) قد تساعد في وقف مرض السكر لأنها تحسن فعالية الأنسولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة عن أن فيتامين (د) يعزز الأنسولين في الجسم ما يحتمل أن يمنع الإصابة بمرض السكري.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن الهرمون الذي يصنعه البنكرياس ضروري لاستقلاب الجلوكوز، ولكن في عدد متزايد من الناس (مرضى السكري) تكون آثاره عقيمة – وبدونه تظهر المعاناة.

ويتدافع العلماء في جميع أنحاء العالم للحد من معدلات مرض السكر التي يمكن أن تكون مكلفة وتهدد الحياة، ما يسبب مشاكل فى العمليات الجراحية والحمل والولادة وأكثر من ذلك.

وقدم علماء كنديون بيانات جديدة مفاجئة تشير إلى أن الجرعات الكبيرة من "فيتامين أشعة الشمس" أو فيتامين د يمكن أن تبطئ الحالة في المرضى الذين تم تشخيصهم حديثًا بل وربما تحمي الأشخاص من تطويره.

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ووجد الباحثون أن تعاطى فيتامين د يحسن بشكل كبير من عمل الأنسولين في الأنسجة العضلية للمشاركين بعد ستة أشهر.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدكتورة "كلوديا جانيون" من جامعة لافال في كيبيك: "إن هناك تحسن في الجلوكوز بعد تناول مكملات فيتامين (د) لدى الأشخاص المعرضين لخطر كبير من مرض السكري الذي تم تشخيصه حديثًا".

وقد يكون هذا بسبب حقيقة أن التحسن في وظيفة التمثيل الغذائي يصعب اكتشافه في الأشخاص الذين يعانون من مرض طويل الأجل أو أن هناك حاجة إلى وقت علاج أطول لمعرفة الفوائد.

وأضاف الباحثون أن الجسم يتكون من فيتامين (د) عندما يتعرض لأشعة الشمس ولكن أنماط الحياة الحديثة تعني أن الكثيرين يقضون وقتًا أطول في منازلهم.

تقول الدراسة التي نشرت في المجلة الأوروبية لعلم الغدد الصماء إن تناول جرعة عالية من الجرعة يمكن أن يحسن الجلوكوز للمساعدة في منع تطور مرض السكري وتطوره.