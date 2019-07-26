شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية القلب الأمريكية: اعرف عدد السنوات التى تكتسبها لو حافظت على صحة قلبك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مرض القلب هو السبب الأول للوفاة، حيث يقتل حوالى 650 ألف شخص كل عام، ويتم خفض العمر المتوقع بسبب المرض والمشاكل الصحية الناجمة عنه، وفقاً لجمعية القلب الأمريكية “AHA”.

ولكن ما الذي يمكن أن يفعله الناس لاستعادة تلك السنوات؟

للنوبات القلبية وحدها، تضيع أكثر من 16 عامًا فى المتوسط​، وفقًا لإحصائيات جمعية القلب الأمريكية.

ويقدر الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب يفقدون ما يقرب من 10 سنوات من العمر مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من قصور القلب.

وقال "بول مونتنر"، عالم الأوبئة بجامعة ألاباما فى برمنجهام: "فى السنوات القليلة الماضية، وكانت هناك مكاسب هائلة فى الحد من أمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع، لكننا وصلنا إلى الهضبة".

فعلى سبيل المثال، من المرجح أن يكون الأمريكيون من أصل أفريقى يعانون من ارتفاع فى ضغط الدم والسمنة ومرض السكرى، ويعيشون أقل بنسبة 3.4 سنوات من نظرائهم البيض.

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ومن بين أكبر ستة مجموعات فرعية أمريكية آسيوية ، تظهر الأبحاث أن السكان الهنود والفلبينيين والفيتناميين يفقدون معظم سنوات حياتهم بسبب أمراض القلب - ما يصل إلى 18 عامًا بالنسبة للبعض - مقارنةً بالبيض.

إن خطر الوفاة المبكرة مرتفع للغاية بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ من مرض السكرى والسكتة الدماغية والنوبات القلبية، وفى تقرير نشرته مجلة الجمعية الطبية الأمريكية فى عام 2015 ، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات الثلاثة قد انخفض متوسط ​​العمر المتوقع لديهم بمقدار 15 عامًا مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم أى مشاكل صحية. حتى بعد اثنين فقط من الشروط خفض متوسط ​​العمر المتوقع بنسبة 12 سنة.

ولكن هناك أمل.

وجدت دراسة أجريت عام 2012 أن غير المدخنين الذين لا يعانون من مرض السكرى والذين لديهم أفضل نسبة من الكوليسترول وضغط الدم عاشوا فى المتوسط ​​14 عامًا أطول من الأشخاص الذين يعانون من اثنين أو أكثر من عوامل الخطر هذه.

وقال "يان بينج لى"، عالم الأبحاث البارز بجامعة هارفارد "تى إتش": "إن تطبيق أسلوب حياة صحى، حتى مع اتخاذ خطوة صغيرة، مثل المشى السريع لمدة 30 دقيقة خمس مرات فى الأسبوع، يمكن أن يضيف إلى حياتك سنوات أطول".

وأظهرت الدراسة أن النساء اللواتى كن على نمط حياة صحى يمكن أن يتوقعن أن يعيشن لمدة 14 عامًا أكثر من اللائى لم يفعلن، فى حين أن الرجال سوف يكون لديهم 12 سنة إضافية من الحياة.