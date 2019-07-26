شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف المبيض مشكلة لها أسباب كثيرة اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأخر الحمل والإنجاب يعد من الأشياء التي تتعرض لها الكثير من النساء الباحثات عن الحمل والولادة، وبعد رحلة طويلة من البحث عن سبب تأخر الحمل تكتشف أنها تعاني من الإصابة بضعف المبيض، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أسباب الإصابة بضعف المبيض عند النساء، وذلك وفقًا لموقع "webmed".

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بضعف المبيض، ومنها التعرض والإصابة بمشاكل في الرحم كالعيوب الخلقية، أو التعرض والإصابة بانسداد قناة فالوب، ولذا يجب البحث عن الأسباب المؤدية لهذا الأمر بشتي الطرق.

للنساء اللاتي يعانين من ضعف المبيض، عليكن العلم أن هناك بعض النساء تعانين من مشكلة في حجم البويضة فتكون بحجم غير الطبيعي، ولذا يجب الوصول للحل الأمثل الذي يساهم في التخلص من مشكلة تأخر الإنجاب لأن تعرض حجمها للكبر أو الصغر يتسبب في العديد من المشاكل.

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هل تعلمين أن الإصابة بمشاكل في الرحم والإصابة بالأورام يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية، ولذا يجب تجنب هذا الأمر وعلاجه بشكل سريع.

كما أن الإصابة بتكيس المبيض يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بضعف المبيض، ولذا لا تتردد في الكشف الدائم والدوري الذي يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحتك الإنجابية.

كما أن للهرمونات دور كبير في التعرض والإصابة بضعف المبيض، فعند التعرض للإصابة بمشاكل في هرمونات الجسم كالغدة الدرقية فعند تعرضها لنقص أو زيادة يتسبب في هذا الأمر بالعديد من المشاكل الصحية أبرزها تأخر الحمل.