شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر الإجهاد على صحتك الجسدية وطرق التعامل معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإجهاد هو جزء من الحياة، وبالطبع هناك حاجة إلى القليل من التوتر للأداء الجيد، ولكن في العصر الحديث يسلب التوتر الحياة البشرية الطبيعية.

في حين أن القليل من الضغط لا بأس به، إلا أن الكثير من الضغوط ليست جيدة لصحتنا الجسدية والعقلية، ووفقًا لتقرير موقع "mentalhealth" يمكن أن يكون للإجهاد المزمن على المدى الطويل آثار ضارة على الصحة العامة.

الأرق هو أحد الآثار الجسدية الشائعة للإجهاد، لأن عدم القدرة على النوم والاستيقاظ في منتصف الليل يمكن أن يكون أحد أسباب تأثير الإجهاد على الجسم، أيضًا قد تشمل بعض المشاكل الصحية اضطراب المعدة، ومتلازمة القولون العصبي، ومشاكل في القلب (مثل الخفقان) وضغط الدم.



الإجهاد

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الصداع.

مشاكل في المعدة مثل الإسهال والإمساك والغثيان.

آلام العضلات والتوتر في العضلات.

زيادة معدل ضربات القلب والألم في الصدر.

الأرق أو عدم القدرة على النوم.

نزلات البرد المتكررة والالتهابات.

الحد من الرغبة الجنسية والقدرة.

التعرق في اليدين والقدمين.

جفاف الفم وصعوبة في البلع.

طحن الأسنان ليلا.

الآثار الصحية على الجسم نتيجة الإجهادطرق لمعالجة التوتر والإجهاد

يمكنك تجربة بعض الطرق البسيطة والفعالة لمعالجة التوتر والحفاظ على صحتك العقلية والجسدية سليمة.