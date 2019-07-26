شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأطعمة التى يجب أن تتناولها بعد جراحة سرطان المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخضوع لعملية جراحية للمعدة بسبب السرطان يتطلب رعاية فائقة للشفاء بعد الجراحة.

استئصال المعدة وفقًا للموقع الطبى "webmd" هو عملية جراحية لإزالة بعض أو كل المعدة في حالات سرطان المعدة، في مثل هذه الحالات، من الضرورى فهم أهمية تناول الطعام وفقًا للمعايير الصحية.

العمليات الجراحية التي تنطوي على العلاج الكيميائي تؤدي إلى تراجع مفاجئ في النظام الغذائي للمريض، ما يؤدي إلى فقدان الوزن الزائد وضعف الجهاز المناعي، بعد إزالة المعدة نتيجة السرطان يتكيف الجسم بالتأكيد، في مثل هذه الحالات، يعتمد الشفاء كثيرًا على الطريقة التي تتناول بها الطعام وماذا تأكل.

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لعدة أيام، قد يتناول المرضى أو يشرب كل شيء عن طريق الوريد، وهو مرتبط مباشرة بالبطن عن طريق الأوردة، ومع ذلك في الوقت المناسب، يحتاج المريض إلى البدء في تناول الطعام من الفم للحصول على العناصر الغذائية اللازمة.



سرطان المعدة

نصائح لتناول الطعام بعد جراحة سرطان المعدة

فيما يلي بعض الإجراءات التي لا يجب القيام بها لجعل عملية الهضم أسهل بكثير للمرضى الذين خضعوا لإزالة جزء من المعدة: