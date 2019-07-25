امرأة غيور تُوجِّه إليه الكثير من الشتائم وسط ذهول العشرات

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إهانة امرأة لصديقها بحجة النظر إلى سيدة أخرى على متن إحدى الطائرات التابعة إلى الخطوط الجوية الأميركية.
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ويظهر مقطع الفيديو المرأة الغيورة وهي منفعلة وتلقي الشتائم بوجه صديقها، لتقدم على ملاحقته في ممر الطائرة وتحطيم جهاز كمبيوتر محمول فوق رأسه، حسب لصحيفة "ديلي ميل".
وفشلت محاولات المضيفات من تهدئة المرأة الغاضبة، ليطلب الطاقم من صديقها تغيير مقعده والجلوس في مقدمة الطائرة، إلا أن صديقته لاحقته في الممر وأهانته أمام العشرات من الركاب.
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كانت هذه تفاصيل خبر امرأة غيور تُوجِّه إليه الكثير من الشتائم وسط ذهول العشرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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