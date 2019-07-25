شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية القلب الأمريكية.. قصور القلب يقصف عمر الإنسان لأكثر من 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمراض القلب هى السبب الأول للوفاة فى العالم، حيث تقتل حوالى 650 ألف شخص كل عام، وتتسبب فى تقصير عمر الإنسان، بسبب المضاعفات الناجمة عنها، ولكن ما الذي يمكن أن يفعله الناس لاستعادة تلك السنوات؟

قالت جمعية القلب الأمريكية، إن النوبات القلبية وحدها، تضيع أكثر من 16 عامًا في المتوسط، وفقًا لإحصائيات جمعية القلب الأمريكية، يقدر الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب يفقدون ما يقرب من 10 سنوات من العمر، مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من قصور القلب.

وقال بول مونتنر، عالم الأوبئة بجامعة ألاباما في برمنجهام: "في السنوات القليلة الماضية، كانت هناك مكاسب هائلة في الحد من أمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع، لكن بعض الناس في خطر أكبر من الآخرين، فعلى سبيل المثال، من المرجح أن يكون الأمريكيون من أصل أفريقي يعانون من ارتفاع في ضغط الدم، والسمنة، ومرض السكري، ويعيشون أقل بنسبة 3.4 سنوات من نظرائهم البيض، من بين أكبر 6 مجموعات أمريكية آسيوية، تظهر الأبحاث أن السكان الهنود والفلبينيين والفيتناميين يفقدون معظم سنوات حياتهم بسبب أمراض القلب، ما يصل إلى 18 عامًا بالنسبة للبعض مقارنةً بالبيض.



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وقالت، إن خطر الوفاة المبكرة مرتفع للغاية بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ من مرض السكري، والسكتة الدماغية، والنوبات القلبية.

وأضافت أنه في تقرير نشرته مجلة الجمعية الطبية الأمريكية في عام 2015، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات قد انخفض متوسط ​​العمر المتوقع لديهم بمقدار 15 عامًا، مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم أي مشاكل صحية، حتى بعد اثنين فقط من الشروط انخفض متوسط ​​العمر المتوقع بنسبة 12 سنة.

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وجدت دراسة أجريت عام 2012، أن غير المدخنين الذين لا يعانون من مرض السكري، والذين لديهم أفضل نسبة من الكولسترول، وضغط الدم، عاشوا في المتوسط ​​14 عامًا أطول من الأشخاص الذين يعانون من اثنين أو أكثر من عوامل الخطر هذه.

وقال يان بينج لي، عالم الأبحاث البارز بجامعة هارفارد تي. إتش: "إن تطبيق أسلوب حياة صحي، حتى مع اتخاذ خطوة صغيرة، مثل المشي السريع لمدة 30 دقيقة 5 مرات في الأسبوع، يمكن أن يضيف إلى حياة أطول،" مدرسة تشان للصحة العامة.

قاد لي دراسة حديثة أظهرت أن النساء اللاتي كن على نمط حياة صحي يمكن أن يتوقعن أن يعيشن لمدة 14 عامًا أكثر من اللاتي لم يفعلن، في حين أن الرجال سيكون لديهم 12 سنة إضافية من الحياة.

وقال مونتنر ،"حتى التغييرات المتواضعة أظهرت أنها تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20% إلى 30%"، "إذا استطعنا تغيير المنحنى قليلاً، فستكون هناك مكاسب مذهلة من حيث العمر المتوقع، وكذلك تقليل مخاطر القلب والأوعية الدموية"

وأضاف أن خطوات كبيرة قد تحققت في السنوات الخمسين الماضية، يصاب عدد أقل بكثير من الأشخاص بارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكولسترول في الدم، ويتم علاج الكثير منهم، معدلات السمنة ومرض السكري، من ناحية أخرى ، ترتفع بشكل كبير موضحا، "أمامنا طريق طويل، لكنني أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك بناءً على ما رأيناه في الماضي، "لا يقتصر الأمر على العيش لفترة أطول، إن الوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية ستؤدي أيضًا إلى جودة حياة أعلى.