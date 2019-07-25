نصائح لكيفية التعامل مع حساسية الفول السوداني عند الأطفال لتقليل مخاطرها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد حساسية الفول السودانى من أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعًا في الأطفال حتى الأطفال حديثي الولادة.
في المتوسط ووفقًا لتقرير موقع "health"، يصاب طفل واحد من كل 50 طفلاً بحساسية الفول السوداني ويمكن أن تظهر عليه أعراض تتراوح من طفح جلدي خفيف إلى معدة مزعجة أو رد فعل يهدد الحياة.نصائح للتعامل مع حساسية الفول السودانى
هناك بعض النصائح الأساسية لفهم الحاجة إلى الإدماج المبكر للفول السوداني في نظام الطفل لتقليل خطر الإصابة بالحساسية.إدراج بروتين الفول السوداني بانتظام في النظام الغذائي قد يقلل من خطر الحساسية
استخلصت دراسة إلى أن إدراج بروتين الفول السوداني في شكل زبدة الفول السوداني للأطفال لمقاومة الحساسية تعطى نتائج فعالة.
لتقليل فرص الإصابة بحساسية الفول السوداني عند الرضع، يُنصح بإدخال كمية أقل من بروتين الفول السوداني عند الأطفال بدءًا من الشهر الرابع.استشر الطبيب قبل تضمين بروتين الفول السوداني في الأطفال الذين يعانون من ارتفاع مخاطر الحساسية
من الضروري استشارة الطبيب قبل إضافة بروتين الفول السوداني في الأطفال الذين يعانون من مخاطر أعلى للحساسية، كما يوصى بإجراء اختبارات مثل وخز الجلد للأطفال الذين يعانون من الإكزيما.يجب إعطاء كميات منتظمة للأطفال لتقليل خطر الحساسية
مجرد إعطاء بروتين الفول السوداني مرة واحدة في الأسبوع قد لا يقلل من خطر الحساسية. ومع ذلك، ووفقًا للمجلة، ينبغي إعطاء ثمانية جرامات من زبدة الفول السوداني للرضيع على الأقل مرتين في الأسبوع لتقليل فرص الإصابة بالحساسية.
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