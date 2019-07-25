تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بط في الفرن

المقادير:

2 عدد فص ثوم

2 معلقة كبيرة سمن

2 معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 رشة حبهان (مطحون)

1 معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 عود عيدان كرفس

1 عدد بطة

1 عدد بصلة مفرومة

½ معلقة صغيرة بهارات دجاج

الطريقة:

نغسل البطة بالملح.

نخلط الملح مع الفلفل مع البصلة المفرومة مع ملعقة سمنة و ادهنى بيها البطة من الداخل و الخارج.

نحضر حلة كبيرة تاخد البطة علشان تستوي كويس نضع مية وعليها فلفل اسود وحبهان و ثوم وبصلة وعود كرفس وممكن قرنفل وقرفة وسيبيهم يغلوا كويس علي النار ونضع البطة ونتركها تتسلق علي نار متوسطة بعد ما تاخد غلوة .

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نترك البطة تنضج حتي ساعة ونص الي ساعتين وده علي حسب حجمها ياريت اثناء السلق تقلبيها علي الجهة الاخري علشان تستوي كويس من جميع الجهات وبعد ماتستوي كويس هتخرجيها من الشوربة.

ندهنها بسمنة ثانى وندخلها الفرن لحوالي ربع ساعة علشان تاخد لون محمر.

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