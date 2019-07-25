شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تحتاج معرفته عن التهاب الكبد D.. الأعراض وكيفية انتقال العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الكبد (د) هو مرض مميت ناجم عن فيروس التهاب الكبد D، المعروف أيضًا باسم HDV، وهو عبارة عن حمض نووي (RNA) ، والذي يسبب آثارًا شديدة على الكبد.

يجب أن تشعر بالصدمة لمعرفة أن التهاب الكبد D لا يمكن أن يهاجم الكبد وحده، ويتطلب فيروس التهاب الكبد تكراره ولا يمكن أن يحدث إذا لم يكن موجودًا.

وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي تحتاج إلى إصابة شخص بفيروس الورم الحليمي البشري أولاً، فإن الأشخاص الذين ليسوا محصنين ضد فيروس الورم الحليمي البشري معرضون أيضًا لخطر الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي.

ويحدث التهاب الكبد الوبائي الحاد فجأة وقد يزول من تلقاء نفسه. عندما تستمر عدوى التهاب الكبد الوبائي D لأكثر من 6 أشهر، فإنها تسمى عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي المزمن، وقد يكون الفيروس موجودًا في الجسم لعدة أشهر قبل حدوث أي أعراض للعدوى.

ومع تقدم التهاب الكبد المزمن D، تزداد فرص حدوث مضاعفات، ويصاب العديد من الأشخاص المصابين بهذا المرض في نهاية الأمر بتليف الكبد أو تندب حاد في الكبد.



التهاب الكبد

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أعراض التهاب الكبد D

عادة ما يكون فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى عدوى حادة ناتجة عن العدوى المتزامنة بفيروس الالتهاب الكبدي بي وفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (د) أو الالتهاب الناجم عن عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي (د).

ووفقًا لتقرير موقع "webmd" عندما يكون الشخص مصابًا بالفعل بعدوى التهاب الكبد الوبائي المزمن، عادة ما تكون علامات وأعراض عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي الحاد أكثر حدة وتؤدي إلى التهاب الكبد الخفيف أو حتى الوخيم.

فقط أقل من 5٪ من المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي الحاد يصابون بالتهاب الكبد الوبائي المزمن، وقد تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لعدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي اصفرار الجلد والعينين وهو ما يسمى ألم اليرقان المفاصل، وآلام البطن، وفقدان الشهية، وتلون البول، والتعب والقيء.



التهاب الكبدى D

كيفية انتقال العدوى

طرق انتقال فيروس التهاب الكبد الوبائي هي نفسها بالنسبة لفيروس التهاب الكبد B، عن طريق الاتصال الجنسي أو عن طريق الاتصال بالدم المصاب أو منتجات الدم أو سوائل الجسم مثل السائل المنوي والسوائل المهبلية وبول الشخص المصاب.

يمنع التطعيم ضد فيروس الالتهاب الكبدي ب من الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي D، وقد أدت زيادة برامج التحصين في مرحلة الطفولة إلى انخفاض معدل الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك في بعض الحالات خاصة بين الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، لوحظ أن معدل الإصابة بالتهاب الكبد (د) قد ازداد.

انتقال العدوى بفيروس التهاب الكبد الوبائي من الأم إلى الطفل أمر ممكن ولكنه نادر الحدوث.