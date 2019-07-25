6 طرق للتغلب على التعرق صيفاً.. أبرزها الشوكولاتة والفواكه

ربما تعيق آثار حرارة الصيف المزعجة، خصوصاً التعرق، البعض عن استكمال يومهم، لذا يقدم لك خبراء التغذية عدة نصائح أساسية يمكنها مساعدتك على التوقف عن التعرق والحفاظ على رباطة جأشك.

1. أكل الشوكولاتة

مع كل السوائل التي تطفو خارجنا أثناء التعرق الشديد، نفقد أيضًا الكثير من المعادن والفيتامينات. والمعادن هي مكونات أساسية من أنظمتنا العصبية، وبالتالي، إذا لم يتم تجديد المعادن مثل الصوديوم والكالسيوم والماغنيسيوم، فإن الأعصاب تفقد قدرتها على التحكم في فتح وإغلاق المسام بشكل فعال، وإذا كنت بالفعل تحت ضغط، فإن المشكلة تتفاقم أكثر.

وتمتلئ الشوكولاتة الداكنة بالعديد من المعادن والفيتامينات مثل الصوديوم والكالسيوم والماغنيسيوم، فضلاً عن الخضروات الخضراء الداكنة والمكسرات والبذور. لذلك، فإن مكملات الماغنيسيوم وفيتامين ب، وكذلك الأطعمة الغنية بها، هي نقطة انطلاق جيدة لتزويد جسمك بدعم إضافي للجهاز العصبي وتساعدك على تنظيم التعرق الزائد.

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2- تجنب التوابل

تناول وجبات ثقيلة ممتلئة بالبروتينات الحيوانية سيؤدي إلى تفاقم التعرق بشكل أكبر. والمواد الغنية بالبروتين والدهون الحيوانية العالية قد تضغط على هضم الأجسام الذي يمكن أن يزيد من حرارة الجسم. والطاقة الإضافية اللازمة لمعالجتها تحرق المزيد من وقود الجسم مما يؤدي إلى زيادة في درجة حرارة الجسم، وبالتالي التعرق. إذن تناول وجبات نباتية قدر الإمكان.

ومن ناحية أخرى، تزيد الوجبات السريعة المحملة بالكربوهيدرات من درجة حرارة الجسم لأن الجلوكوز الزائد يحتاج إلى الاحتراق وهذا يؤدي إلى إطلاق الطاقة والحرارة. والبهارات بهذا الطعام هي مصدر "حراري" يسبب زيادة في درجة حرارة الجسم عن طريق رفع معدلات الأيض لدينا.

3- كمية كبيرة من الفواكه

تناول الأطعمة الغنية بالماء والقادرة على تبريد الجسم، مثل البطيخ والعنب والكرفس والخيار والفجل، إذ يساعد ارتفاع محتوى الماء بها في تعويض ما فقد بسبب التعرق الشديد.

4- اترك القهوة

يجب أيضًا تناول الكافيين باعتدال إذا كان لديك ميل للعرق. فهو منشط ويعمل على الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي). وفي الاعتدال، ليس للكافيين تأثير كبير على التعرق. فالكافيين يمكن أن يرفع ضغط الدم ويمكن أيضًا أن ينشط الغدد العرقية من خلال الأدرينالين.

5- المريمية

6- حقن البوتوكس

تم استخدام المريمية منذ زمن طويل لمقاومة في التعرق الزائد والتعرق الليلي. حتى أن فوائد المريمية للتعرق الزائد قد تم الاعتراف بها رسمياً من قبل المعادل الأوروبي لإدارة الأغذية والأدوية في الولايات المتحدة، وهي اللجنة الألمانية. والمريمية أيضا مصدر طبيعي للفلافونويد والبوليفينول مما يجعله من مضادات الأكسدة ومضادة للجراثيم. ليس هذا فحسب، فحمض أورسوليك، أحد مكونات الزيت العطري، له خصائص قوية مضادة للالتهابات.في الحالات الشديدة من فرط التعرق أو التعرق المفرط، قد تحتاج إلى حقن البوتوكس المستخدمة أيضا في التجاعيد. فالبوتوكس هو مادة مستخرجة من بكتيريا في الجسم التي تسبب شلل العضلات عن طريق منع إطلاق أستيل كولين، الناقل العصبي المسؤول عن تقلص العضلات. ويمكن حقنه في الأعصاب التي تزود غدد العرق وبالتالي إيقاف العضلات الصغيرة التي تضغط على الغدد وتساعد على إطلاق العرق. قد يحتاج بعض الأشخاص إلى أكثر من حقنة واحدة لكنهم قد يساعدونك على أن تظل خاليًا من العرق لمدة تصل إلى عام.