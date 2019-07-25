تلف الكبد والسكري للجنين.. مخاطر شرب القهوة أثناء الحمل

حذرت دراسة صينية حديثة من أن شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميا أثناء فترة الحمل قد يؤدي إلى تلف كبد الجنين في وقت لاحق من العمر.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن جامعة "ووهان" الصينية أن تناول الكثير من الكافيين يؤدي إلى إبطاء تطور كبد الجنين وزيادة خطر إصابة الطفل بمرض الكبد الدهني أو السكري في مرحلة البلوغ.

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وخلصت الدراسة التي أُجريت على الفئران أن 120 مليجراما من الكافيين يومياً كان كافياً لخفض مستويات هرمون حيوي لنمو الكبد.

وأشار معدو الدراسة إلى احتمالية أن ينطبق التأثير نفسه على البشر عندما تتناول النساء مشروبات تحتوي على مادة الكافيين أثناء الحمل.

وفي الدراسة، أعطى العلماء الفئران كميات من الكافيين تعادل 9 أكواب من القهوة، وتسبب الكافيين في انخفاض هرمون يسمى عامل النمو الشبيه بالأنسولين (آي جي إف- 1)، والذي يشجع النمو في الجسم وقد يقلل من مستويات السكر في الدم.

وأوصت وزارة الصحة البريطانية الحوامل بعدم شُرب أكثر من 200 مليجرام من الكافيين يوميا (نحو كوبين من القهوة)، موضحة أن الكثير من الكافيين قد يسبب انخفاض الوزن عند الولادة، ويزيد من خطر تعرض الأم للإجهاض.