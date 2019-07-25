تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شاورما الدجاج

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
2 x معلقة كبيرة دقيق
1 x معلقة كبيرة خل
1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)
1 x كوب فلفل أخضر حلو (مقطعة شرائح)
1 x عدد بصلة مفرومة
1 x كوب طماطم (مقطعة شرائح)
1 x كيلو صدور دجاج مخلية (مقطعة مكعبات)
1 x معلقة صغيرة كارى أصفر
1 x معلقة صغيرة عصير ليمون
1 x كوب زيت ذرة
1 x معلقة صغيرة زعتر
1 x معلقة صغيرة سمن
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
الطريقة:
هنغسل صدور الدجاج كويس بالملح و الدقيق .
و بعدين نتبلها بماء البصل و الليمون و الخل و الفلفل الاسود لمدة 5 دقائق .
و بعد كده هنضع عليها الفلفل الاخضر و الطماطم .
و دلوقتي هنضع الزيت في الطاسة و نسخنه و نضع فيه كل المكونات و نقلب كويس و بعدين نضع الكاري.
و قبل ان تنضج هنضع الزعتر ثم تقلب حتى تمام النضج ثم تقدم ساخنة .
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