شكرا لقرائتكم خبر عن للزوج.. تناول 60 جراما من الجوز واللوز والبندق يوميًا يعزز الرغبة الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون إسبان أن تناول 60 جراما من الجوز والبندق واللوز كل يوم يؤدى إلى زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال ومنحهم هزات الجماع بشكل أفضل.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يدعي باحثون إسبان أن الرجال أبلغوا عن وجود حياة جنسية أفضل مع إضافة حفنتين كبيرتين من المكسرات يوميًا.

ويعتقد العلماء أن العناصر الغذائية الموجودة في المكسرات تساعد في نقل الإشارات إلى القضيب مما يعزز الحساسية والأداء.

كما أن المواد المضادة للاكسدة - وفيرة في المكسرات - تفيد أيضا نظام القلب والأوعية الدموية ، ويرتبط الدورة الدموية السليمة بزيادة الرغبة الجنسية.

ومع ذلك ، قال الباحثون إن هذه مجرد تكهنات والأسباب الحقيقية وراء الارتباط تحتاج إلى التحقيق.

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أجرت جامعة Rovira i Virgili ومعهد Pere Virgili للبحوث الصحية في إسبانيا تجربة مدتها 14 أسبوعًا، وقسموا 83 رجلاً أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا ، مع عدم وجود تاريخ لضعف الانتصاب ، إلى مجموعتين.

عادة ما يتناول جميع المتطوعين نظامًا غذائيًا على الطريقة الغربية ، وهو غني بالدهون ولكنه منخفض في الفواكه والخضراوات الطازجة.

قيل لجميع الرجال أن يستمروا في وجباتهم الغذائية المعتادة ، لكن الذين حصلوا على 60 جرام من المكسرات في إحدى المجموعات كان يأكلون كل يوم.

أخذ الباحثون قياسات بما في ذلك محيط الخصر وضغط الدم ونوعية السائل المنوي من الرجال، وطُلب من المشاركين ملء استبيان ، طلب تفاصيل الوظيفة الجنسية والأداء أثناء التجربة.

والمجموعة التي أكلت المكسرات لم تمارس بالضرورة الجنس الذي استمر لفترة أطول، لكن الرجال لديهم رغبة جنسية أكبر وهزات أفضل.

ووجد الباحثون أن تناول المكسرات بانتظام يحسن من جودة الحيوانات المنوية، حيث أن المكسرات غنية بالمواد الغذائية ، مع مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل حمض الفوليك ، وكذلك المعادن بما في ذلك الكالسيوم والبوتاسيوم.