شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 4 أعراض تعرفك إنك مصاب بجلطة دموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجلط الدم يبطئ من تدفق الدم وخاصة عندما تكون مصابًا، وقد يدفعك تجلط الدم المكانى إلى الإصابة بأمراض خطيرة قد تنتهى بالموت، ووفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" إذا تشكلت جلطة الدم في الشريان، فإنها يمكن أن تسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وإذا حدثت فى أحد الأوردة فقد تشعر أيضًا بالألم والتورم، أما إذا حدثت في رئتيك، فيسبب الانسداد الرئوي .

فرص تجلط الدم

من المحتمل أن تصاب بجلطة دموية فى حالات كسر العظم أو الشد العضلى، أو بعض الأسباب التى قد تسبب جلطة تشمل:

عند التعافى من جراحة.

الجلوس على متن الطائرة أو الكرسي المتحرك لساعات طويلة.

الأشخاص الذين يعانون من السمنه المفرطة.

مرضى السكر.

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الأشخاص سن فوق الـ 60.



تغير لون البشرة

علامات تشكيل جلطة دموية التورم

عند توقف تدفق الدم تبدأ الأوعية الدموية بالانتفاخ، وحدوث التورم، هناك شخص واحد من بين كل ثلاثة أشخاص عرضة لهذا الالتهاب ، الذي يتحول في بعض الأحيان إلى ألم ونزيف.

تحول لون البشرة

إذا تراكمت الجلطة الدموية في الوريد من يدك أو ساقك، فإن لون المكان سوف يتحول إلى اللون الأزرق أو الأحمر، بسبب الأضرار التي لحقت الأوعية الدموية.

الألم

ألم الصدر المفاجئ قد يعني أيضًا تمزق الجلطة الذي يسبب انسداد رئوي، في الوقت نفسه، يمكن أن يكون مؤشرا على أن الجلطة في الشريان قد تحولت إلى نوبة قلبية.



الالم

مشكلة في التنفس

وجود ضيق فى التنفس أو مشاكل به قد يكون مؤشرا على وجود جلطة دموية في رئتيك أو قلبك، خاصة إذا تزايدت نبضات القلب أو شعرت بالتورم أو فقدان الوعى.