التمر لتفتيت الدهون.. تعرفي على الحصة المسموح بها

يعتبر التمر غذاءً مثالياً لأنه غني بالعناصر الأساسية التي توفر العديد من الفوائد الصحية . نظرًا لأن أنواع التمور المختلفة غنية بالألياف والأحماض الدهنية، ومن هنا يعد التمر واحد من الأطعمة التي تساعد في إنقاص الوزن عن طريق التخلص من السموم ، وتنظيم مستويات السكر في الدم ، وتقليل الالتهاب.

يمكن أن تساعد هذه الفاكهة طيبة المذاق في الشعور بالشبع دون إكساب الجسم المزيد من السعرات الحرارية. ولكن يجب عليك التحكم الكمية، لأن أي شيء زائد عن الحد يمكن أن كتسبكِ وزناً إضافياً.

التمور غنية بالكربوهيدرات والألياف الغذائية، البروتين، الدهون، المعادن (الحديد ، المغنيسيوم ، النحاس ، الكالسيوم ، الصوديوم ، إلخ) ، الأملاح ، الفيتامينات (A ، B1 ، B2 ، C) والزيوت

على الرغم من أنها حلوة المذاق وغنية بالكربوهيدرات ، إلا أن التمور تساعدكِ على إنقاص الوزن بسبب الأسباب التالية:

1. ارتفاع محتوى الألياف

التمور غنية بالألياف الغذائية. الألياف أو الكربوهيدرات الجيدة لا يمكن هضمها بسهولة، فهي تؤثر على فقدان الوزن بثلاث طرق:

أولاً ، تساعد الألياف على إبطاء امتصاص الطعام في الأمعاء الغليظة ، مما يجعلكِ تشعرين بالامتلاء لفترة طويلة. كما تمنع ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم.

ثانيًا ، يساعد التمر في حجز الدهون عن طريق منع امتصاصها.

وثالثا، تساعد الألياف في إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في الأمعاء ، والتي هي في الأساس غذاء لبكتيريا الأمعاء الجيدة. تساعد بكتيريا الأمعاء في الهضم ، مما يساعد في النهاية على زيادة التمثيل الغذائي.

2. الأحماض الدهنية غير المشبعة

ليس كل الدهون سيئة. مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة الموجودة في التمور. هذه الأحماض الدهنية غير المشبعة يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب، وبالتالي تقليل فرص زيادة الوزن.

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3. مصدر للبروتين جيد

التمور غنية بالبروتين. والبروتينات صعبة الهضم ، مما يجعلكِ تشعرين بالشبع لفترة طويلة. علاوة على ذلك ، يمكن للبروتينات أن تساعد أيضًا في بناء العضلات

4. مضادات الأكسدة

الفواكه الجافة غنية بمضادات الأكسدة. تساعد مضادات الأكسدة في تفكيك جذور الأكسجين الحرة الضارة وتقليل التوتر والالتهابات. تحتوي التمور الطازجة على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفينوليك والكاروتينات التي تساعد على التخلص من السموم و تعزز التمثيل الغذائي والهضم، ما يؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن.

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حصة التمور المسموح بها يومياً:

صحيح أن التمور تساعد في إنقاص الوزن ، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن إذا لم تستهلكيها بكميات محدودة. يمكنك تناول 4-6 تمرات يوميًا.

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