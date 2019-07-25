الحبر والمواد الكيماوية أبرز مخاطر الأغلفة الورقية للأغذية

حذرت جماعة لحماية المستهلك، الخميس، من أن الحبر والمواد الكيماوية الأخرى المستخدمة في أكواب القهوة وأوعية الأغذية الورقية ربما تصدر مواد ضارة، وطالبت الاتحاد الأوروبي بتنظيم استخدام الأغلفة الورقية في تغليف الأطعمة.

وقالت المنظمة الأوروبية لحماية المستهلك، والتي تضم عدة جمعيات، إن الورق يعد ثاني أكثر مادة مستخدمة في تغليف الأطعمة بعد البلاستيك.

وأوضحت المنظمة أنه لا يتم تطبيق نفس الأمر بالنسبة للتغليف الورقي، مشيرة إلى أن الخليط الحالي يعرض بعض المستهلكين للخطر.

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وذكرت أنه يتم استخدام أكثر من 5000 مادة كيماوية لصناعة الأحبار المستخدمة في عبوات تغليف الأغذية، وتشمل هذه المواد صبغات، وأوضحت أنه لم يتم إجراء اختبار سموم لمعظم هذه المواد.

وتوصلت الاختبارات إلى أن أكثر من عينتين من بين كل 6 عينات احتوتا على أمينات عطرية أساسية، وهى مواد كيماوية تستخدم للحصول على اللون الأصفر والبرتقالي والأحمر، ويشتبه في أن بعضها يسبب السرطان.

وأضافت أنه وجد أن 9 عينات من بين 76 عينة، شكلت انتهاكا للقواعد التي حددها الاتحاد الأوروبي بالنسبة للأغلفة البلاستيكية.

وينظم الاتحاد الأوروبي استخدام الكيماويات في الأغلفة البلاستيكية، ومن المقرر حظر المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة ابتداء من 2021.