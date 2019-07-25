شكرا لقرائتكم خبر عن تنميل فى اليدين والكتفين.. أبرز أعراض الإصابة بالتهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصاب نسبة كبيرة من الأشخاص بمرض التهاب المفاصل، وذلك يرجع للتقدم في العمر أو وجود بعض الأسباب المؤدية لهذا الأمر كالسمنة وزيادة الوزن، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز الأعراض المسببة للإصابة بالتهاب المفاصل وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

أشار التقرير، إلي أن الإصابة بالتهاب في مفاصل الجسم من الأشياء التي يتعرض للإصابة بها الكثيرون، وهذا الأمر يتسبب في شعور المصاب بالألم الشديد، ومن أشهر الأعراض هي:

-تنميل في اليدين بشكل مستمر ويزداد الأمر خلال النوم.

-الإصابة بالقشعريرة بالجسم.

- ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

-الإصابة بألم شديد في مفاصل الجسم أجمع وخاصة الطرفية أي اليدين والكتفين والقدمين.

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-التعرض للإصابة بالتيبس في المفاصل الجسم، وخاصة المصابة، وعدم وجود مرونة في حركتها.

-نجد أن من هناك بعض الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل يعانون من ظهور طفح جلدي أي ظهور بثور علي الجلد.

-يشعر بعض المصابين بالغثيان.

-عند دخول فصل الشتاء يزداد شعور الشخص المصاب بألم شديد في المفاصل وهذا الأمر يعد طبيعي بعض الشيء.

-يظهر علي الشخص المصاب تورم في الجسم.

-يتعرض المصاب لاحمرار شديد في المفاصل المصابة.