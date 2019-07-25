شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شعبان ولبنى أحمد يستعدان لتقديم أكبر دورة تدريبية فى علوم الطاقة لأهل الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر جراند ماستر أحمد شعبان استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والريكي والحاسة السادسة إلي الأردن بصحبة زوجته جراند ماستر لبنى أحمد استشاري العلاج بالطاقة، استعداداً لتقديم أقوى دورة تدريبية عن "الخروج من الجسد" وعلم "الفونغ شوي" طاقة المكان، وستبدأ الدورة في الأول من أغسطس المقبل.

وتحدث جراند ماستر أحمد شعبان لـ ”الخليج 365” عن علم " الخروج من الجسد" مؤكداً أن البعض قد يشعر بان "الخروج من الجسد" اسم صادم ويخشون منه ولكنه هو حالة تحدث للناس كلها، ولكن هناك كثيرين ليس لديهم وعي كاف للتعرف على اسباب حدوث ذلك وقت النوم او وعي كاف ليتذكروها.

وأشار أنه في مركز "كارما" لعلوم الطاقة الحيوية يقدمون هذه الدورات المختصة في "الخروج من الجسد" حيث يتعلم المتدربون كيف يتعايشون في فكرة الخروج من الجسد ويلاحظونها بأنفسهم من خلال العديد من التدريبات الخاصة جدا للدخول الي هذه الحالة الذهنية وتذكرها.



3 معلومات هامة عن "الخروج من الجسد"

وأوضح إن الخروج من الجسد يحدث في حالة محددة وقت النوم ويكون به تركيز ووعي الشخص عالي، لافتاً أنه سمي بالخروج من الجسد لان الوعي في ذلك الوقت يكون غير مرتبط بالجسد، يخرج من الجسد تماما ويكون وعي صافي، ومن خلال الخروج من الجسد يمكن من خلاله مشاهدة اماكن وأشخاص حقيقيين في أرض الواقع .

واستطرد حديثه قائلا: البعض قد يشعر بالزعر من الفكرة ولكن الخروج من الجسد تم دراسته وفقا للعديد من الابحاث التي اجريت منذ مئات السنين فهو ليس جديد او تم ابتكاره، فهو يحدث في فترة ذهنية معينة خلال النوم حيث يكون الوعي قوي في ذلك الوقت.



ماذا يحدث أثناء "الخروج من الجسد"؟

وأعلن إن التدريبات على "الخروج من الجسد" سيقدمها قريباً في دورة تدريبية لأهل الاردن، حيث سيتم تعلم جميع التدريبات التي تزيد من الوعي، مع التعرف على الحالات التي يحدث بها الخروج من الجسد، ولابد ان يكون الشخص لديه شغف في التعرف على هذا العلم.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال العلاج بالطاقة الحيوية والريكي يمكنك الاطلاع على صفحة الجراند ماستر أحمد شعبان عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/ReikiworldEg/

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والموقع الإلكتروني لمركز "كارما" للجراند ماستر أحمد شعبان :

https://www.karmaacademy.org

والانستجرام:

https://www.instagram.com/ahmedshaabanameen/

عنوان مركز كارما:

3عمارات سيتي ستار الدور السادس / مدينة 6 أكتوبر الحي 11

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