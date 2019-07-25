5 نصائح تحقق لكِ الاستقرار الوظيفي بعد إجازة الأمومة

تعاني المرأة العاملة في الكثير من الأحيان من مشكلة العودة إلى العمل بعد إجازة الأمومة، والتكيف مع وضعها الجديد الذي يضيف المزيد من المسؤوليات والأعباء لحياتها.

ومن هذا المنطلق أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين، مجموعة من النصائح المفيدة التي تساعد المرأة على الشعور بالاستقرار في العمل بعد العودة من إجازة الأمومة:

1- توفير جليسة أطفال

من الضروري أن توفر المرأة العاملة جليسة أطفال للعناية بطفلها أثناء تواجدها في العمل، ويمكنها الاستعانة بالأقارب والأصدقاء إن لم تتمكن من توفير جليسة للأطفال.

2- تنظيم الوقت

لا بد من أن تحاول المرأة العاملة تنظيم وقتها بشكل دقيق لتوفّق بين العناية بمولودها الجديد وبين مسؤولياتها في العمل، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تخصص الأم وقتاً في المساء لإعداد احتياجات طفلها أثناء غيابها عنه في اليوم التالي، وإعطاء التعليمات اللازمة لجليسة الأطفال حول شؤون طفلها ومواعيد طعامه ونومه.

3- طريقة تغذية الطفل

الرضاعة الطبيعية أمر بالغ الأهمية في السنة الأولى من حياة الطفل. إذا كنت تخططين للعودة إلى العمل، فهذا أحد الأشياء الهامة التي يجب مراعاتها. يمكنك اختيار اختيار حليب طبيعي يطابق في مواصفاته مواصفات حليب الأم، كما يمكنك ضخ حليب الثدي في زجاجة نظيفة وتخزينه في ظروف صحية لاستخدامه عند الضرورة.

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4- تكريس الوقت للطفل في الإجازات

ينصح بتكريس معظم وقتك لطفلك في عطلات نهاية الأسبوع والإجازات السنوية، وذلك للتعويض عن أوقات غيابك عنه، وتعويده على وجودك معه. تجنبي جلب أي واجبات تخص العمل إلى المنزل لأنها قد تشغلك عن طفلك وبالتالي تؤثر سلباً على علاقتك به على المدى البعيد.

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5- استشارة ذوي الخبرة

من الضروري أن تستشيري الأصدقاء وأفراد العائلة الذين مروا بنفس تجربتك، وستتعرفين على الكثير من الأشياء التي يمكن أن تساعدك في التوفيق بين طفلك وعملك.

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